Manuel Ugarte fue presentado en Sporting de Lisboa

Manuel Ugarte hizo sus inicios en Fénix, debutando con 15 años en 2016, y rápidamente llamó la atención de equipos de Europa. Fue vendido al Famalicão el 29 de diciembre de 2020, un club que se conoce por su habilidad de adopción de jugadores extranjeros al fútbol europeo. La operación se hizo por 3 millones de euros por el 80% de la ficha.

Sporting Lisboa

Manuel Ugarte firma con el Sporting Lisboa

El trabajo del club de Vila Nova se hizo notar rápidamente ya que, luego de jugar tan solo seis meses, en los que disputó 20 partidos y convertió un gol, Ugarte recibió el llamado del actual campeón de la Liga Portuguesa, el Sporting Clube de Lisboa, donde Sebastián Coates es el capitán y figura.

La transferencia se llevó a cabo por 6,5 millones por el 50% de la ficha. Cada 10% restante quedará valuada en 2 millones de euros, por lo que Fénix recibirá una cifra en torno a los 4 millones de euros por el 20% del pase.

Ugarte ya conoce un poco del Sporting porque estuvo en contacto con Coates y conoce a su excompañero de Famalicão, Rúben Vinagre.

"Cuando hubo rumores, Seba (Coates) me contactó y me preguntó si necesitaba algo, un poco de ayuda. Ya conozco a (Rúben) Vinagre del FC Famalicão y estoy muy contento. Todos en la Academia me hicieron sentir parte del Sporting CP y eso es muy bonito", declaró Ugarte.

Según la página del Sporting, el nuevo contrato que firmó el exjugador de Fénix, contiene una cláusula de rescisión de contrato de 60 millones de euros y será hasta el 2026.