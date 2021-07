Sporting, el campeón portugués, pagará 6,5 millones de euros por el 50% de Manuel Ugarte, según prensa portuguesa

Al volante uruguayo Manuel Ugarte le bastaron seis meses para mostrar su nivel en el fútbol de Portugal y despertar el interés de uno de los clubes más importantes de aquel país y actual campeón, el Sporting Lisboa.

Ugarte llegó al Famalicão en diciembre de 2020, con 19 años, tras haber debutado en la Primera división de Fénix con 15.

Javier Torres / AFP Ugarte durante su etapa en Fénix

"Llegó el momento de decirle adiós al club que me formó y me vio crecer. Al club de barrio, humilde y sencillo. Fueron 6 años junto a una institución que me abrió sus puertas en 2015 para empezar así en 7ª División, mi carrera como futbolista", escribió Ugarte como despedida en diciembre pasado en sus redes sociales.

Después de varias semanas de negociaciones, se acordó que Famalicão venderá el 50% de la ficha por € 6.500.000, informó la prensa portuguesa. Solo restan los exámenes médicos en Lisboa y una prueba negativa de covid-19 ya que dio positivo hace 10 días, para luego firmar el contrato que sería hasta junio de 2026.

Ugarte en Famalicao

Ugarte será compañero de Sebastián Coates, quienes el capitán y figura del Sporting Lisboa.

Los objetivos del equipo son repetir el título de liga en 2021/2022, ganar la Supercopa portuguesa y cumplir con una buena campaña en la Champions League.

El mediocampista formó parte de la selección uruguaya sub 23 dirigida por Gustavo Ferreyra que compitió en el preolímpico de Colombia en enero 2020.