De la lista a la acción: ejercicios y estrategias para cumplir tus objetivos en 2020

Por Daniel Colombo

"Año nuevo, vida nueva”, dice el refrán. Con los brindis de Navidad y fin de año, los deseos se multiplican, los balances dejan distinto tipo de resultados y los anhelos de que el nuevo año sea mejor inundan las redes sociales. Es un hecho que prácticamente todas las personas se plantean nuevas metas y deseos, y depositan allí su motivación y sueños. Sin embargo, algunas estadísticas señalan que el 92% se sentirá al menos un poco defraudado consigo mismo transcurridos los 366 días de 2020.

Lo que sucede es que no alcanza solo con la voluntad para alcanzar los objetivos, según lo que ha analizado un equipo de especialistas en conductas de la Universidad de Pennsylvania, entre otros espacios científicos. Según relevaron, las personas se ven influenciadas por su entorno para, por un lado, plantearse metas que creen que van a alcanzar aunque no se han responsabilizado lo suficiente y no las han hecho importantes para su vida; y por otro, la realidad diaria los lleva a caer una y otra vez en los mismos patrones limitantes que les impiden enfocarse en obtenerlas.

Los autores del estudio de referencia* son la psicóloga Angela Duckworth, la profesora Katherine L. Milkman (ambas de la Universidad de Pennsylvania) y David Laibson, economista de la Universidad de Harvard. Duckworth señaló que como vivimos en un mundo con estímulos fáciles de alcanzar, las personas necesitan reforzar sus estrategias para aumentar el autocontrol, que es lo que les permitirá estar focalizados en lo que es valioso para ellos, y así, concretarlo. La fecha de vencimiento de los propósitos y metas de cada diciembre es alrededor del 15 de febrero del año siguiente.

La imposibilidad de concretarlos se basa en que, para hacerlo, las personas se ven obligadas a renunciar a comportamientos que tienen arraigados hace mucho tiempo y es justamente eso lo que se les dificulta abandonar. Como las tentaciones suelen estar al alcance de la mano, la mayoría desiste. Por ejemplo, hay comida rápida con acceso inmediato -si tenés los medios- en la mayoría de los lugares del mundo; o videojuegos en el celular que te mantendrán echado en el sillón de tu casa; o chats instantáneos en redes sociales que, como sabemos, producen adicción.

El punto estratégico es el hacer concreto y tangible: eso es lo que marca un nuevo resultado diferente al anterior.

Los ejercicios

En el estudio científico los profesionales proponen un marco de trabajo individual que organiza ciertas estrategias de autocontrol para lograr los objetivos.

1 - Para cambiar la situación, crear ayudas externas u obstáculos: por ejemplo, si sos adicto al celular, bajá una aplicación que restrinja su uso; o prepará en un solo día toda la comida saludable para enfocarte en sostener y cumplir el compromiso con tu dieta.

2 - Activar el centro de recompensa del cerebro: al estar en el proceso de cambio de comportamiento, mantendrás en mente la recompensa con la que celebrarás tus pequeños logros cotidianos. Desde darte una baño de inmersión o dormir una siesta, todo vale a la hora de indicar a tu yo interno que estás en el buen camino. A la vez, 'le pedís' simbólicamente que te siga apoyando para lograr tu propósito.

3 - Contar una red de apoyo y contención: cuando estás en un proceso de cambio, habrá días desafiantes donde querrás abandonar todo. Es justo el momento para activar tu red de soporte, que te alentará a seguir adelante. Por ejemplo, podés coordinar cumplir el objetivo junto con un amigo, para motivarse mutuamente. Esta figura del compinche del cambio de hábitos es sumamente importante para sostener el compromiso en el tiempo.

4 - Dibujar tu Mapa del Tesoro o del Éxito: la herramienta de la visualización creativa es sumamente poderosa para ayudar a cambiar hábitos y empezar a hacer funcionar tu mente en un sentido propositivo (en vez de negativo, como hace el 90% de las personas el 90% del tiempo). En este caso, en una hoja grande blanca recortarás una foto tuya que te guste especialmente, la colocarás en el centro y alrededor pegarás imágenes extraídas de revistas o de Internet que ilustren unos cuatro o cinco objetivos concretos que quieras ver cumplidos. Luego, te comprometerás a hacer una primera acción (tan sólo una pequeña primera acción), y luego otra, y otra, encadenadas hasta ver que lo vas concretando todo.

Movete un paso a la vez en cada meta, por pequeño que sea. Y verás cómo, en el plazo que hayas establecido (otro aspecto fundamental para medir el resultado), gran parte de esos objetivos se irán transformando en realidad si lo hacés lo suficientemente importante desde el pensamiento, la emoción interna y las pequeñas acciones sostenidas en el tiempo.

Fuente: El Cronista - RIPE