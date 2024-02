De Lacalle Pou a Carlitos Páez: otra vez le atribuyen un romance a Vivana Canosa con un uruguayo famoso

Este miércoles, la periodista argentina Viviana Canosa volvió a quedar envuelta en rumores de una relación sentimental con un uruguayo.

En el programa argentino LAM, el conductor Ángel de Brito se explayó sobre la situación sentimental de Canosa, y aseguró que en este momento tiene un vínculo con uno de los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes: Carlitos Páez Rodríguez.

Según comento la panelista Fernanda Iglesias en el programa, el rumor surgió en base a una cena benéfica en la que la conductora estuvo sentada junto a Páez, que actualmente es conferencista y empresario. "Se conocían de antes porque ella lo había entrevistado", dijo. "Después de la cena él la llevó a la casa, y tenía ganas de seguir la relación".

Viviana Canosa y los rumores

Para Canosa, esta no es la primera vez que la relacionan sentimentalmente con un uruguayo. Antes de Páez, los rumores apuntaron al propio presidente, Luis Lacalle Pou, en una historia que ella desmintió varias veces, pero que se prolongó a lo largo de los meses.

En una entrevista que Canosa le concedió a El Observador en 2023, también había sobrevolado por el tema y desmentido los rumores.

"Eso fue una locura", explicó. "Nunca lo vi en persona, nunca hablé con el más allá de esa entrevista, y lo negué y lo negué y me siguieron armando un romance. Es como que decís 'bueno, me lo tomo con humor', qué se yo". La conductora dijo que la situación "no fue lo que más me divirtió, pero lo tomo como gajes del oficio. Andá a saber qué cosa se proyectó ahí".

"Ahora me causa gracia. En su momento dije 'qué raro', porque a veces si no aclarás pueden especular. Pero no hubo manera. Qué se yo. Me la banco. Además soy una mujer soltera, libre, podría hacer lo que quiera. Ya solté el tema. Tampoco puedo prohibir que la gente se imagine lo que quiera. Es un tema de cada uno".

En la misma edición de LAM en la que la vincularon con Carlos Páez, la argentina se encargó de volver a desmentir ese viejo rumor. "No salí ni con Lacalle Pou ni con Carlitos Páez Vilaró. No estuve con ninguno de los dos, ni estaré", dijo.

Además de los dos uruguayos, a Canosa también se la ha relacionado en el último tiempo con varias figuras mediáticas argentinas, entre ellos los actores Leonardo Sbaraglia, Marcelo Mazzarello y Mariano Martínez.