"Que la gente se imagine lo que quiera": Viviana Canosa se refirió a la vinculación sentimental con Lacalle Pou

La periodista argentina Viviana Canosa prepara el estreno este lunes 1° de mayo de su nuevo programa en radio, Viviana 107.9, como parte de la programación de El Observador 107.9, la emisora que comenzará a funcionar en Buenos Aires desde ese día, y que incluye en su grilla a otras figuras de los medios del país vecino como Luis Majul y Yanina Latorre.

Antes de ese estreno, la conductora habló con El Observador y se refirió a las versiones que la vincularon sentimentalmente con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou desde que en 2020 le realizó una entrevista para su programa televisivo Nada personal, a lo que se sumaron algunas otras interacciones desde entonces.

¿Qué dijo Canosa sobre el presunto vínculo sentimental con Lacalle Pou, entonces? "Eso fue una locura", explicó. "Nunca lo vi en persona, nunca hablé con el más allá de esa entrevista, y lo negué y lo negué y me siguieron armando un romance. Es como que decís 'bueno, me lo tomo con humor', qué se yo", agregó.

La conductora dijo que la situación "no fue lo que más me divirtió, pero lo tomo como gajes del oficio. Andá a saber qué cosa se proyectó ahí".

"Ahora me causa gracia. En su momento dije 'qué raro', porque a veces si no aclarás pueden especular. Pero no hubo manera. Qué se yo. Me la banco. Además soy una mujer soltera, libre, podría hacer lo que quiera", afirmó Canosa, que concluyó: "ya solté el tema. Tampoco puedo prohibir que la gente se imagine lo que quiera. Es un tema de cada uno".

Presuntos vínculos aparte, lo cierto es que Canosa elogió en distintas oportunidades al presidente uruguayo. En febrero de este año lo calificó como "el mejor presidente de América" y valoró la situación económica uruguaya frente a la de su país.

En setiembre de 2022, Lacalle Pou se conectó a un vivo de Instagram realizado por la periodista, lo que volvió a dar pie a especulaciones, que remontan su origen a aquella entrevista de 2020, que ya había generado una respuesta de Canosa, cuestionada por cómo interactuó con el mandatario.

“La revista Barcelona hizo una tapa con Lacalle Pou y cómo que yo había beboteado. Es muy amplia la palabra 'seducir'; cuando voy a comprar a la esquina de mi casa y pido dos lechugas tengo esa voz. ¿A ver si le van a decir a Lacalle Pou que (Alfredo) Leuco lo bebotea? La verdad que es muy machirulo pensar así”, dijo en aquel momento.