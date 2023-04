Viviana Canosa: "Soy consciente de todo lo que digo, me hago cargo y me la banco"

Hace algunos días, El Observador anunció que, en el plan de su expansión como grupo de medios en la región, le daría el puntapié a un proyecto radial en Argentina que se llamará, justamente, El Observador107.9. La programación comenzará a emitirse este lunes 1° de mayo y tendrá varios rostros conocidos entre sus conductores, entre ellos los periodistas Luis Majul -quien también es accionista de la radio- Yanina Latorre y Viviana Canosa. Esta última, una figura con una carrera extensa a sus espaldas y una postura clara y sin demasiados filtros, charló con El Observador sobre los desafíos de volver a la radio, la demanda que implica la exposición diaria y sobre algunas críticas que ha tenido que afrontar a lo largo de los últimos años, señalamientos que, según ella misma, la han fortalecido y "forjado" una personalidad propia.

¿En qué momento profesional te encuentra esta convocatoria de El Observador Radio?

En uno de los momentos de mayor plenitud, de mucha seguridad personal. De mucha felicidad también. Es un momento de reencuentro con mi profesión desde un lugar de mucha exposición, pero a la vez de mucha templanza. Había tenido ofertas, el año pasado y este, de dos radios AM muy importantes, y de una FM en la que ya había trabajado en los últimos años, pero la verdad es que había decidido no tomarlas por la maternidad, por el trabajo tan expuesto como el que tengo, los horarios. Pero esta propuesta era perfecta, todo conspiró para que pudiera hacerlo. Y la verdad es que me gusta mucho la convocatoria, y es el año para aprovecharla periodísticamente. Más allá de que mi programa no va a ser solo de política y actualidad, aunque sí va a tenerla, y también opinión, pero va a tener mucha música y mi impronta. La radio es como mi casa. Van a pasar muchas cosas buenas, espero.

¿Qué significado tiene la radio en tu carrera?

Tengo 52 años y empecé a los 19 o 20 en la radio. Cuando me recibí ya estaba en radio, porque había sido becada por Radio Mitre, por una FM nueva. Hacía la cuenta el otro día: esta es la sexta FM que tengo el honor de inaugurar. Trabajé en más, pero esta es la sexta que inauguro. Y en las AM trabajé en todas. Son más de treinta años de radio, es impresionante. Hoy hay streaming, te filman, ya no es lo que era, pero igual llegás a la radio, te ponés los auriculares y conectás con lo mejor de vos. Y tenés el contacto directo con el oyente. Es muy cálida la radio, más relajada, no tenés el minuto a minuto, se disfruta de otra manera. Y ahí podés ser lo que sos al 100%. No es que en la tele no lo seas, pero estás más limitado por los temas.

Hablando del streaming y otros cambios recientes que llegaron a los medios, ¿cómo te parás frente a la manera en la que están consumiendo los contenidos las audiencias?

Muy feliz. El año pasado cuando me quedé sin trabajo hice El rebaño de pelotudos, que era un canal de streaming, y más adelante seguramente lo volveré a hacer. Uno tiene que acomodarse a los tiempos que corren, y la verdad es que hoy hay miles de maneras de comunicarte con el público, y más allá de que puede ser un poco menos íntimo tener una cámara que te filma en un estudio de radio, está bueno. Es así. A la gente le encanta mirar. Creo que todo suma y si eso pasa, hay que adaptarse a los tiempos que corren. Bienvenido sea y a disfrutarlo.

La llegada a esta radio, en algún sentido, te acerca a Uruguay. ¿Qué visión tenés del país a nivel macro desde el otro lado? ¿El eventual vínculo te pareció atractivo?

Uruguay me encanta. No vivo ahí pero tengo muchos amigos que se fueron, porque nuestro país está bastante caótico. Tengo amigos entrañables que viven allá. Uno siente que cruzás a Uruguay y aunque sea otro país somos hermanos. Tengo amigos que se fueron a vivir a Europa o EEUU y no es lo mismo. Irse a Uruguay es estar en casa. Y eso me atrajo de esta propuesta, que es un medio uruguayo. Siento que estamos más cerca, me gusta abrir otros mercados. También voy a hacer una corresponsalía en España, así que se empiezan a abrir otros caminos que había soñado, pero que eran impensados. Hoy está todo tan globalizado que el grupo de gente que me convocó, los compañeros que tengo, todo me parece atractivo, pero realmente que fuera un medio uruguayo fue lo que más me gustó. Dio como para no pensarlo tanto y una vez que me contaron el proyecto, dije que sí.

¿Qué opinión te merece ese fenómeno que comentás, el de los argentinos migrando hacia Uruguay de forma creciente y constante en los últimos años?

Lo que sucede es que en Argentina, lamentablemente, vivimos en un nivel de caos y estrés constante. La inflación es descomunal, el dólar no tiene techo, vas al supermercado y en dos días aumenta todo. El Frente de Todos contra todos, como le digo, está todo el día en disputas y solo pensando, a ocho meses de que el gobierno termine, en los egos de cada uno y en hacer campaña, y en regalar plata con tal de no perder las elecciones o no perderlas por tanto. Mientras, el presidente Alberto Fernández da notas diciendo que le gustaría que Robert De Niro lo interpretara en una película, va en helicóptero a hacer una entrevista a pocos minutos de la casa de gobierno. Viven en una irrealidad total, la inseguridad es avasallante, así que si sabés que tenés las posibilidades económicas cruzás el charco y vivís una vida entre comillas normal, porque todos los países tienen su cosas. Pero acá te levantás y no sabés qué te depara el día. Pasan cosas todo el tiempo y siempre una es peor que la otra. Estamos a la buena de Dios. Por eso cuando uno baja en Uruguay se respira otro aire. Hay una estabilidad que lamentablemente acá no. Ojalá a este gobierno le hubiera ido bien, pero hicieron todo mal. De todos modos, no se fueron y ya quieren volver, así que ese es el nivel de inconciencia.

Viviana Canosa se suma a El Observador Radio

Además de ese escenario, la idea de que la "grieta" se abre cada vez más parece ser real. ¿No te parece que la forma en la que los medios toman partido o moldean la opinión colabora para que esa brecha no se cierre?

No. En otro momento podría ser, pero hoy por hoy ya no. Yo no subestimo nunca a la gente, al público, al pueblo. Realmente lo que pasa en la Argentina hoy es insoportable, porque son dos realidades, pero una es un relato. Hay una sola verdad: la estamos pasando muy mal. No hay una sola cosa que le haya salido bien a este gobierno. De la pandemia para acá es una tragedia. El otro día el presidente decía que estos últimos cuatro años habían sido horribles para él. Y yo decía en mi editorial "presidente, si para usted fueron horribles imagínese para nosotros". Estamos en un país en el que no hace falta que un comunicador o un medio te diga como tenés que pensar. Cada uno en Argentina sabe lo que ha pasado. Hoy decir que un medio u otro puede llevar hacia un lado u otro a la gente es imposible.

Por tu exposición, opiniones y posturas solés ser blanco frecuente de críticas. ¿Cómo las digerís?

Al principio, cuando era más joven, esas cosas me podían angustiar. Hoy, y viniendo de quiénes vienen, es un halago. Trato de vivir mi vida de la forma más tranquila, doy todo en mi trabajo, soy hiper apasionada, soy consciente de todo lo que digo, me hago cargo y me la banco. La verdad es que no me perturba ni me mueve la aguja. Dicen "que hablen bien o mal, pero que hablen"; yo preferiría que no hablen, pero si no queda otra no me cambia ni un poco mi manera de actuar ni de mostrarme en los medios. Esta es la que soy. Soy una mujer adulta, hago mi vida, opino y pienso con libertad, digo lo que tengo ganas, vivo en un país libre y me expreso.

Entre esas críticas también hay algunas situaciones que te involucran y trascienden, generan discusiones, rumores y desmentidos. Una de las que refiere directamente a Uruguay fue cuando, a partir de una entrevista con el presidente Luis Lacalle Pou hace algunos años, te vincularon sentimentalmente con él. ¿Cómo tomó esa situación, que te generó varias preguntas sobre el tema en distintos medios?

Eso fue una locura, y lo aclaré. Hice una entrevista con Lacalle Pou por zoom en pandemia. Nunca lo vi en persona, nunca hablé con el más allá de esa entrevista, y lo negué y lo negué y me siguieron armando un romance. Es como que decís "bueno, me lo tomo con humor", qué se yo. Llega un momento en que no tenés manera de dar más explicaciones. No fue lo que más me divirtió, pero lo tomo como gajes del oficio. Andá a saber qué cosa se proyectó ahí. Me acuerdo de que hice la entrevista y al día siguiente estaba en la tapa de los diarios. Pensé que iba a pasar, pero pasan los años y me siguen preguntando lo mismo. Ahora me causa gracia. En su momento dije "qué raro", porque a veces si no aclarás pueden especular. Pero no hubo manera. Qué se yo. Me la banco. Además soy una mujer soltera, libre, podría hacer lo que quiera. Pero la verdad es que cuando las cosas no son ciertas no está bueno que se sigan diciendo. Pero ya solté el tema. Tampoco puedo prohibir que la gente se imagine lo que quiera. Es un tema de cada uno. Fue una bola que corrió muchísimo

¿Ese tipo de críticas o señalamientos te genera alguna suerte de arrepentimiento con lo que decís o hacés al aire?

No, porque creo que en general cuando uno está en vivo todos los días pasan un montón de cosas. Uno es un ser humano. Podés tener aciertos y errores, pero todo lo que sucede te va forjando y haciéndote quien sos, y vas siendo mejor por todo lo que te pasa. El que no quiere que hablen de uno no tiene que exponerse, es más fácil estar guardado. Cuando te exponés hay gente que te quiere y otra que no. Forma parte del trabajo. No me pienso quejar ni un poco.