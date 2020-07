Viviana Canosa: "¿Le dirían a Lacalle Pou que Leuco lo bebotea? Es muy de machirulo pensar así"

Viviana Canosa, conductora argentina que hace unos días entrevistó al presidente Luis Lacalle Pou en su programa Nada Personal, se refirió este martes en el programa radial bonaerense Por si las moscas a los comentarios que la aparición del mandatario uruguayo despertó en las redes luego de la emisión del programa. Según la presentadora, muchas de las cosas que se dijeron fueron "machistas" y que la manera en la que le habló a Lacalle Pou es la manera en la que lo hace siempre.

“La revista Barcelona hizo una tapa con Lacalle Pou y cómo que yo había beboteado. Es muy amplia la palabra 'seducir'; cuando voy a comprar a la esquina de mi casa y pido dos lechugas tengo esa voz. ¿A ver si le van a decir a Lacalle Pou que (Alfredo) Leuco lo bebotea? La verdad que es muy machirulo pensar así”, dijo.

AHORA columna de actualidad de @DarwinYoParaMi, con un informe sobre la "cachonnota" de Viviana Canosa a Lacalle Pou y el problema nacional que debe haber generado en la residencia de Suárez y Reyes. pic.twitter.com/XyCfyH254n — 🤚🏻 NoToquenNada (@NoToquenNada) July 17, 2020

El periodista Alfredo Leuco fue el primero que entrevistó a Lacalle Pou en los últimos días, dentro de una serie de contactos del mandatario con medios argentinos.

Canosa también habló de una serie de mensajes que recibió del presidente argentino Alberto Fernández, que según ella fueron en tono amenazante y que la hicieron sentir "muy incómoda". "Me pareció un poco fuerte y me sentí muy incómoda, cuando me desperté al otro día me temblaban las piernas", dijo.

“Vivo con mi papá y con mi hija y la verdad que no se lo quería decir, pero mi papá se enteró por la tele. Llamé a un amigo de la política para ver cómo tomarme este mensaje y estuve todo el día angustiada, con un nudo en la garganta. A la noche, le escribí varios mensajes al Presidente y los borré todos", contó.

"Pero después le puse uno en el que le dije que cuando quiera nos tomamos un café, porque engancharme con eso no tenía sentido. No soy víctima de nada ni de nadie y voy a seguir diciendo lo que pienso y lo que siento. Pero es un momento intenso. Y, a la vez, esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa”, agregó luego.

Más tarde, aclaró qué fue lo que le escribió el mandatario y también aseguró que pudo aclarar el tema con él: “Pude hablar con él, en un tono muy seco. Seguramente, más adelante hablaremos. A mí me pareció intimidatorio, porque mi teléfono no es público. Él me dijo: ‘Te lo digo porque te quiero mucho, se te va a volver en contra lo que estás diciendo’. Fueron varias cosas así y pensé que era el momento de dejar la televisión", relató.

"Pero pude aclararlo con él y con gente de la política. Lo que pasa es que no puedo trabajar presionada, si no, no lo hago. Si tengo que laburar para decir lo que quieren que diga, no soy negocio tampoco yo para ellos porque no me sale”, complementó.