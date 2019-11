De León, presidente de Audaf, fue amenazado de muerte y el tema está en la Justicia

El presidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), Marcelo De León, fue amenazado de muerte en las últimas horas en redes sociales "por distintos hinchas de Nacional", según comentó el mismo a Referí este viernes.

"El tema ya está en manos de la Justicia a través del abogado de la gremial que lo presentó esta mañana", confirmó De León.

"Ya antes del partido entre Defensor Sporting y Nacional del jueves en el Franzini había recibido alguna amenaza, pero después del partido todo fue peor. Son hinchas de Nacional claramente identificados por redes sociales y los que no, ya los identificará la Justicia", agregó el exárbitro.

Camilo Dos Santos

De León trabaja también en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) como asesor del VAR e integra la comisión de desarrollo arbitral y el pasado miércoles le había comentado a Referí que el segundo comunicado de Nacional pidiendo el cese inmediato del director del Departamento de Arbitraje de la AUF, Darío Ubriaco y de él mismo, “no es de esta época y son costumbres viejas que no coinciden con la realidad de hoy, en donde las garantías están dadas para todas las instituciones. Los errores y aciertos (de los árbitros) van para todos los clubes”. Además explicó: “No se puede permitir que generen estas presiones”.

"Esto de las amenazas me cayó muy mal a mí y a mi familia, pero el abogado de la gremial me pidió que no hablara demasiado en estas circunstancias", explicó De León.

El exárbitro sostuvo que "se vive un momento complicado y vamos a ver cómo termina todo esto. Vamos a dejarlo así por ahora".