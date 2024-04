Isabel Macedo habló sobre la falta de ficción en Argentina

Invitada especialmente para realizar la entrevista a la estrella del cine y la televisión turca Kadir Doğulu, la actriz Isabel Macedo, conversó con El Observador sobre la situación de la industria fílmica en Argentina: ¨Me fascina todo lo que viene de Turquía, todos los proyectos que tienen algo muy especial, los tiempos que se toman para contarlas. A mí me interesa algo de eso, como el tiempo para mirarse, respetar ese tiempo que es natural. En la vida, uno no está todo el día hablando y contestándose todo, como que hay tiempos que ellos tienen, que respetan, que me parecen muy interesantes y la experiencia ni te digo, así que imagínate que, ya estoy esperando el llamado¨.





A propósito del crecimiento exponencial que ha tenido en el mercado las novelas turcas, y si hay algún tipo de transferencia de la experiencia Argentina, Macedo contestó:¨Yo no sé bien cómo fue, pero la verdad es que nosotros tenemos unos artistas increíbles y un nivel de producción y de técnica que es muy envidiable en todo el mundo. Como que siento que hay mucho que aprender de Argentina en eso, que cualquier argentino, cualquiera de nosotros que vaya a cualquier lugar del mundo, sea el lugar que sea que hayas ocupado estando en Argentina, es tanto el aprendizaje, es tanta la base, tan fuerte que tenemos, que podríamos triunfar en cualquier lugar.



¿Le preocupa que no se hagan tiras o telenovelas en Argentina?



¨Sí, por supuesto que sí, obviamente que sí, preocupada y angustiada. Me angustia mucho pensar que todo el mundo nos mira como como un país súper espectacular, creador de un contenido increíble, me angustia te juro por Dios (se quiebra). Pienso que ya las cosas, de a poco se van a acomodar y todos vamos a poder volver a trabajar¨.



¿Qué piensa de la motosierra, del cierre del INCAA (Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales) y del Cine Gaumont?



¨Me da mucha tristeza eso, me da mucha angustia, el no valor, pero ni siquiera el no valor como al medio, sino como a nivel humano, me da pánico.



¿En un lustro podría perderse todo lo aprendido en un siglo de cine y producción audiovisual?



¨Me parece que hay que ir más despacio. No quiero decir cómo hay que hacer las cosas, porque la verdad es que no tengo ni idea y no quiero hablar de lo que no sé. Pero sí, que habría que ser más cuidadoso a nivel humano, como en el trato, en las formas y en las decisiones que tomamos, como más pensadas. Somos un país tan increíble. Yo a cualquier lugar que voy, la gente siempre trabajó con un argentino y viste que ocupamos lugares realmente muy importantes, pero a todo nivel; a nivel actoral, a nivel técnico, a nivel científico, la cantidad de médicos que hay trabajando fuera de nuestro país. Como que somos un equipo muy fuerte. Solamente es esto, yo solo siento que está relacionado con un despertar¨.



¿Si ud fuera Mirtha Legrand, compraría el cine Gaumont?

¨No soy Mirtha Legrand, no sé qué decirte, no sé.



¿Si estuviera a su alcance económicamente hacerlo, lo haría como un aporte al país?



¨Yo sí, sin duda. Pienso que me parecería espectacular, pero no sé. También siento que es un lugar que ha dado clases a los mejores, hay tanta gente que estudió ahí, que hizo sus cursos, que pudo pasar sus películas, no es cualquier pavada. Hay películas que no tienen la capacidad de estar en los grandes cines, o salir a la venta en otros países, hay películas de producciones más chicas, independientes, que solamente tienen ese espacio para poder salir y es mucho trabajo para mucha gente. Entonces bueno, no sé, a mí me angustia, me angustia bastante¨.