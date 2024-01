De Miñaur, tenista de padre uruguayo, superó a Djokovic y le cortó una racha de seis años

El número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, disminuido físicamente por unas molestias en la muñeca derecha, perdió ante el australiano Alex de Miñaur este miércoles en partido de cuartos de final de la United Cup, disputado en Perth (Australia).

De Miñaur, es hijo de madre española y padre uruguayo, y optó por jugar para Australia.

El N°12 de la ATP se impuso por un doble 6-4 en poco más de hora y media de partido para dar el primer punto en la eliminatoria de este torneo mixto que se disputa entre equipos nacionales.

AFP

Djokovic no la pasó bien ante De Miñaur

Djokovic, que renunció el martes a jugar el partido de dobles por esas molestias en la muñeca, poco pudo hacer ante un inspirado De Miñaur, que ganó 33 de los 34 puntos disputados con su primer servicio.

El serbio, de 36 años, sufre así su primera derrota en territorio australiano desde el 22 de enero de 2018, poniendo fin a una serie de 43 victorias consecutivas, a menos de dos semanas para el inicio del Abierto de Australia (del 14 al 28 de enero), torneo en el que será el gran favorito tras haberlo ganado en 10 ocasiones y ser el vigente campeón.

Según la ATP, De Miñaur logró “la mayor victoria de su carrera ante el N° 1 Djokovic”.

¡A un paso de SF! 🔥



🇦🇺 @alexdeminaur logra la mayor victoria de su carrera ante el No. 1 Djokovic por 6-4, 6-4.



Australia, 1 - Serbia, 0@UnitedCupTennis | #UnitedCup pic.twitter.com/XErfPGBHgl — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) January 3, 2024

Australia también ganó el segundo punto de individuales, y por consiguiente la eliminatoria, tras la victoria de Ajla Tomljanovic sobre Natalija Stevanovic por un claro 6-1 y 6-1.

La historia de De Miñaur

Alex de Miñaur nació y vivió hasta los cinco años en Sídney, Australia, hasta que se fue a España. Luego, junto a sus padres, en busca de un mejor pasar, retornó al país de los canguros, donde recibió el apoyo para desarrollar su carrera como tenista.

AFP

Alex de Miñaur

"Yo nací en Australia. A los cinco años nos fuimos a España, donde estuvimos ocho años. Después nos mudamos a Australia otra vez por los negocios de mis padres, que tenían un lavadero de coches. Montaron un restaurante en Sídney que cerró el año pasado. Y nos mudamos de nuevo a España", dijo al portal El Español en una nota del año 2016.

"Nos tuvimos que ir de España y fue duro. No me gustó irme en absoluto. Estaba muy a gusto en casa. Fue algo que nadie de mi familia quería hacer, pero era un cambio obligado por los negocios y por la falta de recursos", agregó.

En España lamentaron que el tenista se les escapó y también lo consideran como suyo, de hecho tiene nacionalidad australiana y española, pero él indicó que eligió al país que representa por el apoyo que tuvo de su federación.

"Durante ese tiempo, me encontré muy cómodo con la Federación Australiana, que me costeó todos los gastos para poder jugar a tenis, algo que no había pasado en España. Mis padres no podían pagarme la carrera como jugador de tenis. Era imposible. En Australia me apoyaron mucho. En Roland Garros estuve hablando con Lleyton Hewitt. Tengo su contacto y puedo hablar con él", comentó.

Pese a tener sangre uruguaya y española, el tenista se siente australiano. "¿Por qué? He nacido allí, me he criado allí y ellos me han acogido como nadie. Estoy muy contento con Australia y no lo cambiaría por nada. Nadie ha hablado conmigo de la Federación Española", señaló.