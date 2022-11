De Muslera a Muslera: “Seguí con esas ganas; andá y disfrutá, como siempre”

En carrera hacia su cuarto Mundial, las semanas previas a Qatar 2022 para el golero Fernando Muslera despiertan las mismas expectativas que el primer día en el combinado. Se confiesa ilusionado. Cree en grande en la capacidad de la selección y llega dispuesto a sumar, como siempre desde el lugar que le asignen.

En una charla desde Turquía, a cuenta de más con sus historias y anécdotas que Referí publicará en los especiales de Mi último Mundial en las próximas semanas, el golero contó cómo vivió Sudáfrica 2010 y la forma en que aquel grupo le permitió descubrir un escenario de motivación único, que los marcó a todos y que se repite hasta la actualidad en el equipo que ahora dirige Diego Alonso.

“Me tocaron vivir muchas charles grupales, de compañeros motivándonos, algo a lo que no estaba acostumbrado ni había visto hasta ese momento (en junio de 2010, en Sudáfrica). Nos juntábamos entre nosotros, todo el equipo, para charlar previo a un partido, hablar sobre el significado de lo que venía, lo que se tenía que hacer. Eso me llamó mucho la atención en Sudáfrica. Ver todo eso que se generó, que luego se mantuvo a lo largo del tiempo, que forma parte de todos y que también se volvió cábala. Juntarnos antes de los partidos, motivarnos y darnos para adelante. Si bien tenemos la motivación de los entrenadores y la planificación de los partidos que realizan, esos fueron momentos que son muy íntimos, por lo que se habló y lo que luego se vio reflejado dentro del campo”, explica el golero que en 2010, cuando jugó su primer Mundial, tenía 23 años.

En el relato, Muslera, enseguida fue un poco más: “Porque en esos momentos se exteriorizan sensaciones, emociones y compromisos. Hablamos de la importancia de lo que viene y de cosas que son fundamentales para nosotros y de lo que necesitamos. Todo eso te motiva, te enciende, te deja atento, te hace pensar durante en la noche, y se transforman en momentos únicos, que van a quedar marcados para mí por siempre, porque todo eso me enseñó muchísimo”.

Ahora, con Qatar 2022, ¿cómo vive la posibilidad de jugar su cuarto Mundial?

Con la misma ilusión y ganas de la primera vez. El hecho de haber participado en cuatro Eliminatorias y haber conseguido cuatro clasificaciones al Mundial es lo que más nos llena de orgullo. Si bien hoy se viene el torneo más importante en el que un deportista pueda competir, todo lo que se vive en lo previo, los años de Eliminatorias en las que se sufre y se trabaja mucho, en los que se atraviesan momentos complicados y otros muy buenos, son los que al final te dejan más feliz.

Godín, Cavani, Muslera, Suárez y Martín Cáceres vivirán en Qatar 2022 su cuarto Mundial

¿Cómo se prepara para llegar a Qatar 2022?

Con esa ilusión a la que te hacía referencia, me estoy preparando en lo físico y mental para aportar en el lugar que me toque estar. Si me toca jugar sé que voy a estar bien, y sino voy a estar al máximo para ayudar siempre y compitiendo con los compañeros para mantenernos todos en un gran nivel.

¿Cómo hace para ganarle a la ansiedad en las semanas previas?

Es difícil controlar la ansiedad, porque cuando se acerca el momento de juntarte con tus compañeros y empezar a vivir esa previa a un debut en el Mundial, se te plantea eso de no saber qué va a ocurrir hasta el último minuto. Es difícil de controlar la ansiedad pero uno se prepara, trata de no pensar en eso sino en llegar bien físicamente.

¿Qué queda del muchacho de 2009 que debutó en la selección?

Veo la misma energía, las mismas ganas de competir, de ganar, obviamente con algunos años más, pero a mí lo que me mantiene bien mentalmente y físicamente son esas ganas de competir, de lograr un título, porque gracias a Dios tanto en los equipos como en selecciones pude ganar títulos, y esas son sensaciones únicas que uno quiere volver a repetir. El hambre de triunfos es lo que veo en ese muchacho desde 2009 hasta hoy.

Desde afuera se ven puntos de contacto entre la selección de 2022 con la de 2010, por la calidad de los jóvenes, y la historia de los jugadores experientes. ¿Encuentra puntos en común?

La selección de Uruguay al Mundial de Qatar llega muy bien, con muchas ganas, con jugadores a altísimo nivel, en los grandes equipos de Europa. Llegamos con mucha ilusión. Sabemos que el país está ilusionado, y nosotros también confiamos en lo que se viene. También tenemos que saber que en el fútbol por tener a tal o cual jugador en el equipo no te asegura que vas a salir campeón, porque en el fútbol pasa de todo, como ocurrió en el partido ante Ghana en Sudáfrica, cuando estuvimos a un minuto de quedar afuera y terminamos clasificando a semifinales. Sabemos que el Mundial es el torneo más difícil, que nos vamos a enfrentar a rivales muy complicados, pero confiamos en nuestro potencial, en la competencia que nosotros tenemos y esperemos que se dé de llegar hasta el final.

¿Pasa por su cabeza levantar la Copa del Mundo?

Sí, sino no irías a jugar. La ilusión, el sueño, pensarlo e imaginarlo hace que llegues también en lo máximo. Te prepara para competir. Te preparas para este momento. Después se podrá dar o no, pero va a depender de nosotros, pero si seguimos con nuestras ganas y nuestro sueño… ojalá que se pueda cumplir.

Fernando Muslera jugando al básquetbol en la concentración de Uruguay

Si tuviera al Fernando que empezó jugando en la selección con 23 años, en 2009, y disputó su primer Mundial, ¿qué le diría de cara a la posibilidad de jugar en Qatar 2022?

A Muslera el diría que lo disfrute. Que disfrute como disfrutó los otros, que siga con esas ganas, con esa competencia, con ese fervor de cuando sale a la cancha a un entrenamiento o a un partido y que siga viviendo esos momentos.

Y a la gente que sueña con ver a Uruguay campeón.

Con el sentido de pertenencia que tenemos por la selección, con lo que nos costó clasificar a los mundiales, sin dudas que no vamos a ir por ir a Qatar, vamos a ir a dejar el máximo, a dejar bien parado a Uruguay como siempre tratamos de hacerlo y a competir con los grandes, porque Uruguay también es grande, y es lo que nosotros queremos demostrar al mundo, porque siempre tratamos de hacer eso.