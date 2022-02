De Ozark a Inventando a Anna: quién es Julia Garner, la protagonista de la serie de Netflix que es furor

Julia Garner no para de causar sensación, tras protagonizar el papel de Ruth Langmore, un personaje que es capaz de atemorizar, hacer reír o incluso conmover en un mismo capítulo, en la multipremiada serie Ozark, que ya estrenó su cuarta y última temporada en Netflix.

Su rol en Ozark no sólo recibió excelentes críticas de sus directores, productores y elenco; también de todos los que la vieron. Tanto es así, que con Ruth ganó su primer Emmy. Premio que bien podría haber llegado antes por su genial trabajo en The Americans, otro proyecto que la convirtió en una actriz de culto. Confirmando así una vez más, que además de su gran potencial, tiene un muy buen ojo para las decisiones laborales.

Garner trabajó también en Dirty John, serie de Netflix basada en un caso real de estafa y violencia; e hizo participaciones especiales en series como Girls y en la reciente Modern Love de Amazon Prime Video. Desde el 2020 está casada con Mark Foster, el cantante y creador de Foster and the People, una exitosa banda de indie rock.

Sus comienzos

La asistente

Julia comenzó desde muy chica con su pasión por la actuación. Fue criada en un hogar Judío del Bronx y confesó en varias entrevistas que era muy tímida en la primaria y es por eso que una maestra le aconsejó que se anote en clases de actuación. Gracias a un casting debutó al poco tiempo con tan sólo 17 años. Así fue como empezó en la pantalla grande, en la película de culto Martha Marcy May Marlene.

Desde entonces nunca más paró de filmar, pasando por películas independientes como Grandma, Good Kids y Everything Beautiful Is Far Away. La última de sus películas es la muy aclamada en el Festival Sundance The Assistant, donde interpreta a la asistente de una suerte de productor cinematográfico a la Harvey Weinstein, que es a su vez un depredador sexual.

El éxito de Inventando a Anna

La miniserie narra la estafa que logró hacer la convicta Anna Sorokin a sus multimillonarios amigos y empresas. Haciéndose pasar por una influencer heredera de una rica familia alemana, la cual se alejaba completamente de su verdadera identidad.

Garner confesó que tuvo que entrevistarla y que tenía un miedo inmenso que también manipule su manera de comportarse por las cámaras constantes que las acompañaban. Su desempeño fue realmente muy bueno y es por eso que podría ganar otro Emmy para guardarlo en su colección.

(El cronista)