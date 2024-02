De Pedro Rosemblat a Actrices Argentinas, los famosos que defendieron a Lali Espósito de los dichos de Javier Milei

Anoche, en una extensa entrevista en el canal LN+, Milei llamó a la cantante "Lali Depósito", la acusó de recibir pagos "de varios gobiernos" y afirmó que estos gastos se financiaban con "el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco", provocando un rápido respaldo hacia la cantante desde diversos ámbitos. Músicos, periodistas y figuras públicas utilizaron las redes sociales para rechazar los comentarios recientes del mandatario.

Hoy, durante una entrevista en Radio La Red, Milei continuó hablando sobre la artista: "¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? No me voy a quedar callado", declaró.

Recordemos que el problema se originó el año pasado después de que la cantante expresara su pesar por la victoria de Milei en las PASO de agosto. "Qué peligroso. Qué triste", declaró Espósito en ese momento, a lo que el Presidente respondió días después afirmando que no la conocía.

En los meses siguientes, los intercambios continuaron, y en su último concierto, Lali llamó a defender la cultura argentina.

Tras las críticas, el respaldo a la artista, especialmente en las redes sociales, se multiplicó rápidamente.

Jorge Rial lanzó una campaña en X: "Pongamos en nuestro avatar a @lalioficial. Que sienta que ella hoy somos todos. Que hay que parar con ese acoso presidencial. Es grave", expresó.

La pareja de Lali Espósito, Pedro Rosemblat, hizo un enérgico descargo hoy contra Javier Milei luego de las críticas del Presidente hacia la cantante. Durante la transmisión de su programa Gelatina, señaló: "El objetivo no es amedrentarla, sino asustar a los demás. Lali no se disciplina, pero muchos y muchas sí".

"Javier, te entiendo hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali. Y hago las mismas boludeces que vos. Miro lo que hace, estoy atento de lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, de los gobernadores y hablo de Lali, de la paritaria y hablo de Lali. Entiendo que la estabilidad mental no es virtud que te haya sido asignada, y por eso tus obsesiones te sacuden el avispero y se nota", expresó Rosemblat al inicio de su respuesta. En su análisis, señaló: "si bien son muchos los referentes de la cultura y la música que se han pronunciado, hay muchos que permanecen callados, aun cuando son voces que agitan el fronteo, el aguante, la mafia, la cultura del gangster, que cantan que todos les tiran y nadie los bajan, pero después les da un poco de miedo que los puteen en Twitter (X)".

Daniel Grinbank, productor musical, también defendió a la cantante en las redes sociales. Afirmó que esta disputa generará "propuestas millonarias" para producir un documental sobre la "incesante persecución a ella", y señaló que las acciones del Presidente son "un verdadero drama".

Desde el ámbito musical, Ricardo Mollo, el destacado líder de Divididos, utilizó las redes sociales para respaldar a su colega y defender la importancia de la cultura. "El único ‘poder’ que tienen los artistas es ‘poder’ alegrar a quienes disfrutan de ese arte... No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de este, nuestro país", escribió en sus historias de Instagram, acompañando el mensaje con una foto de Lali Espósito cantando durante un partido de la selección nacional en el Mundial de Qatar 2022.

Catriel Ciavarella, baterista de Divididos, compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en apoyo a la cantante pop. "El sábado quise tocar en Cosquín con una remera de Lali. Sobradas eran ya las razones para hacerlo. Y hoy, tristemente, son más las que apuran este posteo; el grado de miserabilidad del presidente no tiene precedentes -o son demasiado oscuras- y se vuelve insoportable . Esta vez fue en una entrevista con tres títeres que obraban de interlocutores y que como buenos cagones y mediocres que son, no solo no tuvieron la más mínima dignidad para frenarle el carro ante la falta de respeto, la basureada y la infamia si no que se sumaron a la ‘humorada’ del payaso", criticó el músico.

La agrupación Actrices Argentinas emitió un comunicado en respaldo a la cantante. "Apoyamos a nuestra compañera Lali ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar", afirma el mensaje publicado en redes sociales.

La publicación incluye una fotografía de la artista durante uno de sus conciertos.

Periodistas e influencers también expresaron su apoyo a la cantante. Laura Ubfal escribió en X: "#Bastadeatacaralali y de hacer creer que por culpa de los artistas no comen los chicos del Chaco”. Por su parte, la influencer conocida como Juariu compartió el mensaje: “Aguante @lalioficial, aquí una soldada”.

Sergio Chouza, economista e influencer, lanzó un mensaje contundente: “El Presidente de la Nación ataca y estigmatiza nuevamente a Lali, una de las artistas populares más taquilleras y queridas de Argentina. Ella es un ejemplo de meritocracia y esfuerzo. Él es un psicópata con mucha suerte”.