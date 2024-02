Milei cargó contra el Cosquín Rock y “Lali Depósito”, y Llaryora le respondió

El presidente Javier Milei dio una larga entrevista el miércoles a los periodistas Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebucq, con quienes reflotó su enfrentamiento con el gobernador de Córdoba, en una disputa en la que la cantante Lali Espósito quedó involucrada al ser llamada por Milei como "Lali Depósito”.

💬 “Que bajen los recitales. Córdoba da millones para el Cosquín Rock"

👉🏻 El presidente @JMilei rompió el silencio: “Lali Depósito cobró de varios gobiernos”



📻 #masnacion con @prossioficial, @trebuquero y yo. https://t.co/TGbqPOxc6Q pic.twitter.com/0AxGiLKtis — Luis Majul (@majulluis) February 15, 2024

El mandatario cuestionó a las provincias que se quejan de la falta de recursos y se preguntó: "¿Por qué Nación tiene que estar financiando permanentemente?". "Que bajen los recitales, en Córdoba hacen el Cosquín Rock, que es privado, pero en el subsidio le dan mil millones de pesos. Por ejemplo, Lali Depósito cobró de la del Estado. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares", afirmó Milei y agregó: "La pregunta es si estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres de Chaco".

Los cruces con la cantante se remontan a agosto del año pasado, cuando Milei se impuso en las PASO y Espósito lamentó la victoria en sus redes sociales. "Qué peligroso. Qué triste”, había tuiteado. Desde entonces, los intercambios siguieron y en su último recital Lali llamó a defender la cultura argentina.

Más reciente es el enfrentamiento con el gobernador Martín Llaryora, desatado luego de que el voto negativo de los diputados de Córdoba forzaran al Gobierno a retirar el proyecto de Ley Ómnibus de la Cámara baja. Desde entonces, la tensión entre ambos fue en ascenso, y provocó incluso la salida del titular de la Anses, Osvaldo Giordano, que había sido ministro de Hacienda de Juan Schiaretti.

Llaryora salió al cruce de las declaraciones en su contra del presidente Milei, acusándolo de tener “una obsesión de hacer listas negras con los músicos. Hay una desinformación total y una campaña de desprestigio, en busca de distraer la atención. Si el problema de la Argentina es suspender los recitales de Córdoba, el país se hubiera resuelto hace mucho tiempo. (Lo que pide) Es como suspender la Vendimia de Mendoza o el carnaval de Gualeguaychú”, manifestó el mandatario provincial en diálogo con radio Rivadavia.

“Aquellos que vivimos en el interior y no tenemos la suerte de gobernar la Capital, necesitamos continuamente generar eventos para acompañar al turismo. Pero en Córdoba no es solo Cosquín Rock, que es un evento internacional, sino también las obras de teatro”, explicó Llaryora.

“Hace muchos años, las obras se hacían en los teatros de Mar del Plata y Carlos Paz casi que no tenía. Por eso, para que llegaran los eventos culturales a Córdoba y ganaran un diferencial para acompañar al turismo, se generó hace muchos años una ley de exención impositiva, que es la que habla el presidente. Porque para nosotros el turismo es una industria, que genera trabajo y producción”, añadió.

“Esa ley, que para mí es un honor y ojalá la hubiese creado y no Juan Manuel De la Sota, permitió que Córdoba empezara a picar en punta en el tema turístico. En Córdoba casi que no se hablaba del teatro. Hace 20 años que se creó esa ley”, argumentó el gobernador, y comparó ese régimen de promoción con el que promueve el Gobierno para las inversiones: “Él acaba de presentar una normativa para eximir de impuestos a las grandes inversiones, para promocionar, y a mí me parece que está bien. Es un régimen especial de promociones para que vengan a invertir a la Argentina industrias de más de 150 millones de dólares. Lo que pasa es que tiene un concepto de la industria pequeño, no está entendiendo lo que es la industria cultural. Él cree que la cultura no genera trabajo, no mueve actividad. Y nosotros creemos que la cultura es un punto de apoyo, que genera miles de puestos de trabajo y que en Córdoba hace un diferencial, acompañando el turismo”, sostuvo.

“Inventaron el festival de Cosquín para apoyar la ocupación hotelera, de un lugar que necesitaba claramente encontrar, además de su río y de su gente, apoyarse en un evento. Eso es lo que nos pasa en el interior del interior. Por eso vas a encontrar en Córdoba con Jesús María, primero, con plazas hoteleras llenas, después pasas a Cosquín, y a mil más. Córdoba es festivalera y justamente esos festivales por supuesto que no tienen impuestos y algunos de ellos tiene ayuda también. Debe haber más de 300 festivales”, aclaró el gobernador.

Ante esto, Llaryora apuntó directamente contra el presidente Milei y sus medidas contra los eventos culturales. “Vamos a seguir acompañando a la cultura, defiendo la cultura. Y desde ya digo, que lo que están haciendo con cantantes, con los cuales me solidarizo, de listas negras, es una locura. Por un cantante que cante un tema que te gusta más o menos, denotarlo, bueno... Hay que tener la altura del cargo que uno ejerce”, afirmó.

“Como la lista que crearon, de diputados que no votaron a favor en el Congreso. Y después querían crear una fiscalía anticorrupción para investigarlos. Esto es fascismo puro, las listas negras y después poner un organismo de persecución que no me gusta. La Argentina ya vivió estas épocas, va a la persecución y no fortalece la democracia”, concluyó el gobernador de Córdoba.