De su casa en Uruguay a parir maquillada: las confesiones de Shakira ante la Hacienda española

En noviembre de este año, la cantante colombiana Shakira se enfrentará en los tribunales contra la Hacienda española, que la denunció por fraude fiscal por un monto de 14,5 millones de euros (unos US$ 15,88 millones), y ahora exige una pena de ocho años de cárcel y el pago de una multa de 26 millones de dólares.

El punto central del juicio es la discusión sobre si Shakira vivió el tiempo necesario en España para ser considerada como residente permanente. La legislación del país europeo establece que si una persona vivió 183 días allí (la mitad más uno de los días del año), debe tributar sus impuestos allí. Hacienda dice que Shakira vivió en España desde 2011, mientras que la cantante busca demostrar que recién lo hizo a partir de 2015.

Eso fue lo que trató de probar en una serie de audiencias ante Hacienda. El diario español El País publicó ahora el contenido de una de ellas, ocurrida en junio de 2019, donde Shakira hace una serie de revelaciones sobre sus propiedades, su vida profesional, y su relación con Piqué, en aquel momento todavía firme, pero ahora diluida luego de una sonada separación que incluyó canciones, trapitos al sol y demás escándalos.

Durante la audiencia, la artista intentó demostrar que su relación con España se debía solamente a Piqué, y que durante los primeros años de su relación, no vivió en Barcelona con él.

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad", declaró. "He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”.

En la audiencia, Shakira especificó que repartía su tiempo entre Estados Unidos (por ser su plataforma para el mercado internacional y donde tiene establecidos sus negocios), Colombia (su país natal y donde está su familia) y Bahamas como lugar de descanso.

“Me enamoré de la isla y me quedé. Me daba una privacidad que no encontraba en otro país y tenía la ventaja de estar a 20 minutos de Estados Unidos”, contó a los investigadores.

Ese vínculo con la nación caribeña se formalizó en 2004, cuando compró una casa en la capital, Nassau, junto a su pareja de ese entonces, el argentino Antonio de la Rúa.

En 2007, Bahamas le otorgó un permiso de residencia, algo que según los investigadores españoles es una formalidad que se tiene con todos aquellos que compran una casa de alto valor en la isla.

Shakira dejó de viajar a la isla al progresar su vínculo con el futbolista español, que manifestaba sus celos por que ella se reencontrara en Bahamas con De la Rúa, a esa altura su expareja.

Ahí también empezaron las visitas frecuentes a Barcelona, pero Shakira especificó en la audiencia que no se mudó a esa ciudad. "Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Hacienda lo habrá computado como un día en España”, dijo en todo en broma.

"Nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien", agregó sobre esos primeros años de relación.

Según Shakira, ni siquiera la maternidad significó que se estableciera en el país. “Durante el embarazo, y es difícil de entender, trabajaba 14 horas al día. Recuerdo estar en el escenario con mi panzota, haciendo esos movimientos típicos que hago yo. Supongo que me veía ridícula”, comentó.

“Programé la cesárea de mi primer hijo porque tenía un contrato con The Voice. Entré con maquillaje a la sala de parto. Parí y me llevé a mi niño recién nacido. Lo llevaba conmigo a todos lados, como esas mamás indígenas. Le amamantaba en el set del programa cada tres horas”, agregó.

A lo largo de la audiencia, Shakira manifestó que Piqué era su único vínculo con España, y que ella estaba dispuesta a vivir con él allá a donde su carrera lo llevara, en un momento en el que su vínculo con el club Barcelona era incierto. "Con Guardiola tenía una relación supertensa, de ‘te vas tú o me voy yo’. Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo".

“Yo compro casas en lugares y eso para mí no supone un compromiso. Tengo casas en Uruguay, Nueva York, Miami, Barranquilla, Nassau, Barcelona. Me gustan porque es la forma más cómoda de estar, cuando voy a hospedarme prefiero estar en una casa. Incluso durante las giras alquilo casas, es más cómodo y privado”, dijo sobre sus propiedades en el mundo.

Y agregó: “No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos”

La cantante remató así su audiencia: “Aquí estoy, con un problema penal en un país que no me genera casi nada de mis ingresos”.