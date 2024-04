Susana Clerici: Cataluña en manos de los independentistas corre riesgo muy grave"

- ¿Qué ofrece el PP a los catalanes en estas elecciones el partido?

Le ofrece una vida tener una vida segura. Nosotros, los latinos, dejamos, por lo general en nuestros países de origen con todo lo que eso significa, tenemos muchos problemas en nuestros países de origen como el de inseguridad de violación de derechos humanos como está pasando en este momento en Venezuela y el Partido Popular está en contra de estas dictaduras y a favor de los derechos humanos.

El Partido Popular te ofrece la seguridad de que puedes empezar de nuevo, la seguridad de que económicamente es el partido que ayuda a los pequeños y medianos empresarios a los emprendedores a empezar de nuevo.

Y además y además defendiendo la lengua nuestra lengua madre que es el castellano, que eso es importante. Nosotros no estamos para independentismo en el cual no creemos, ni lo defenderemos nunca y no estamos a favor de que se excluya a la gente porque no sabe hablar catalán.

- ¿Ve alguna consecuencia económica derivada del triunfo del independentismo en las elecciones?

Sí, y se está viendo ahora con la cantidad de empresas que se han ido de Cataluña porque no han entendido lo que está pasando en Cataluña, como muchos de los que vivimos en Cataluña que tampoco lo entendemos.

Cataluña es la comunidad autónoma que más impuestos recauda impuestos propios no con lo cual la pequeña mediana empresa y los emprendedores pequeños les resulta muy difícil los autónomos les resulta muy difícil salir adelante y por eso todo el mundo se está marchando a sitios a ciudades que son mucho más amables con el extranjero como en Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia o como Galicia que son poblaciones mucho más fáciles de convivir y de emprender.

- ¿Qué ofrece Junts a los catalanes?

Yo no sé qué le ofrece básicamente porque de lo único que hablan es del referéndum de la amnistía y de la Independencia, o sea, que más fuera de esto no conozco absolutamente ningún otro ningún otro tipo de programa electoral más que independencia amnistía y referendo en cuanto sean el gobierno y la independencia de Cataluña y con eso se crean que bueno que luego el dinero caerá del cielo,

- ¿Qué significaría en este caso para Cataluña separarse del resto de España?

Esto sería un error a nivel económico muy muy importante porque lo primero y principal dejaríamos pertenecer a la Unión Europea y dejar de pertenecer a la Unión Europea quiere decir que pasaremos a pagar aranceles como cualquier país fuera de la Unión Europea.

No podremos entrar en la Unión Europea cuando queramos porque entre otras cosas, Cataluña tiene que ir a la cola de los países que están deseando entrar a la Unión Europea, entonces es muy complicado a nivel económico y a nivel social y político. Un poco lo que está pasando en Inglaterra con el Brexit que van a hacer un referéndum para ver si la gente quiere volver a la Unión Europea, entonces Cataluña de manos de los independentistas corre un muy grave riesgo.

- ¿Cómo debería ser la política inmigratoria en Cataluña?

Desde el Partido Popular impulsamos una política migratoria equilibrada una política inmigratoria apoyando a todos los extranjeros que están absolutamente integrados.

Para esto el Partido Popular ha presentado una iniciativa legislativa firmada por más de 700.000 personas incluido Cáritas, la Conferencia episcopal que busca reconocer que existe un problema en España que es la irregularidad. Queremos que se abra el debate y se aborde la cuestión para adoptar medidas concretas sobre el acceso a los permisos de trabajo que permitan salir de la vulnerabilidad que tienen algunos extranjeros.

Por eso nosotros estamos en contra de lo que está haciendo el Partido Socialista que es rasgarse las vestiduras por la inmigración mientras que en las oficinas de Extranjería hay una demora para sacar cita y una demanda impresionante entonces una persona que está irregular que cuando le dan la cita en dos o tres años a lo mejor se quedó sin trabajo y pasa a estar irregular a pesar de estar totalmente integrado porque vive en Cataluña hace muchos años. Nosotros proponemos reconocer que existe un problema.

- ¿Por qué crece la inseguridad en Cataluña?

Nuestro candidato Alejandro Fernández ha dicho que si ganamos las elecciones expulsará todos los extranjeros que delinquen de forma repetida, que tengan causa judicial.

Este sistema expulsa a la policía no la dignifica, son estos gobiernos que hemos tenido como el socialista o de izquierda son tan buenos con la delincuencia que traen la inseguridad.

Aquí ha gobernado Podemos y ha hecho un gobierno nefasto que, por el “buenismo del populismo” de puertas abiertas, se ha colado mucha inseguridad, delincuencia y mucha mafia, y eso es lo que el PP quiere combatir como perseguir a las mafias que trafican con seres humanos.

- ¿Cómo fue, hace 30 años su adaptación a Cataluña?

Bueno, a mí a mí me resultó fácil. En la época que yo vine no estaba tan exacerbado el tema del independentismo como ahora, solo lo que era Convergencia, que ahora es una parte de Junts que no querían a los latinoamericanos porque nosotros veníamos a hablar el castellano, nuestra lengua madre. Entonces ellos priorizaron otra inmigración, por lo general africana, que no hablaba ni castellano ni catalán para poder hacer su propia inmersión en el catalán.

Hablar en catalán para acceder a cualquier tipo de trabajo hace que luego haya un problema. En las escuelas el castellano se estudia como lengua extranjera dos horas por semana entonces esto ha reproducido con los años el fracaso escolar que se vio perfectamente en el informe PISA. Porque los niños latinoamericanos y de otros países no entienden el catalán.

Una muy querida amiga mía, venezolana, dice que los latinoamericanos venimos a España que es la madre patria, pero llegamos a Cataluña que nos trata como madrastra

- Como argentina, ¿cómo ve el nuevo proceso que está viviendo en Argentina?

Mis hijos viajan cada año a ver a su padre que está en Argentina y me dicen que no pueden entender cómo se puede vivir la Argentina y yo espero y deseo que el presidente Milei traiga el cambio que realmente Argentina necesita después de 40 años de gobierno peronista kirchnerista menemista, porque ya no sé cómo se llaman.

Está todo el mundo muy preocupado por eso y creo que hay que tener un poco de paciencia. Yo sé que es muy difícil, pero los argentinos tenemos paciencia.

- ¿Ve un crecimiento de la inmigración argentina?

Muchísimo, aquí mis compañeros del partido me dicen que hay argentinos en todos lados, hace 30 años que estoy aquí y nunca había visto tantos argentinos como ahora, sobre todo mucha gente joven. Cuando uno no tiene futuro en su propio país se tiene que ir muchos hemos esto antes, ahora les toca a los jóvenes, es una desgracia.