Se reveló la exorbitante cifra que pagará Shakira por la educación de sus hijos en Miami

La escandalosa separación entre Shakira y Piqué, que ha incluido canciones, acusaciones cruzadas, entrevistas, infidelidades y disputas legales, sigue generando nuevas situaciones todas las semanas. Esta vez, la atención apuntó a la cifra que Shakira, que se mudó de Barcelona a Miami en los últimos días, pagará por la educación de sus hijos en su nueva ciudad.

Según publicó la revista española ¡Hola!, la cantante colombiana enviará a Sasha y Milan, los hijos que tuvo con el exfutbolista del Barcelona y la selección española, al Miami Country Day School, una de las instituciones más caras y prestigiosas de Florida.

Actualmente, el costo anual de la matrícula en ese colegio fluctúa entre los 30 mil y 45 mil dólares por estudiante, por lo que Shakira podría llegar a desembolsar casi 90 mil dólares anuales por la educación de sus hijos.

En los últimos días, la artista anunció su partida de Barcelona a través de sus redes sociales, y se despidió así de la ciudad que la alojó durante 12 años.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en busca de la felicidad", escribió en su cuenta de Twitter.

"Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a los que me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en la curvas!", escribió.