Piqué fue acusado de "xenófobo" al hablar de Shakira y la cantante le respondió

Shakira y Gerard Piqué siguen generando discusiones en torno a su separación. En diez meses ambos se han lanzado indirectas (y mensajes muy directos) públicamente, en las letras de sus canciones o en las transmisiones de streaming como la liga de futbol que ahora preside el ex Barcelona.

En una entrevista con el periodista Gerard Romero para Marca, el futbolista habló sobre la repercusión de su separación de la cantante colombiana, en medio de rumores de infidelidades y la confirmación de una nueva relación con Clara Chía, y calificó a los fanáticos de Shakira como "robots" y "gente que no tiene vida".

"Mi expareja es latinoamericana... No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", dijo.

El uso que hizo Piqué del término "latinoamericana" para implicar una forma de conducta encendió el enojo de los seguidores de la colombiana que rápidamente lo calificaron como "xenófobo" y "racista".

Por poco le dice "Sudaca". — Juana Peña (@Chris_Montz) April 3, 2023

Piqué es persona no grata en Latinoamérica.



Quédate en Barcelona con tu xenofobia. pic.twitter.com/WdGuPZwAYH — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) April 3, 2023

La cantante respondió rápidamente en su cuenta de Twitter y fue concreta en sus declaraciones: "Orgullosa de ser latinoamericana", escribió junto a una serie de banderas de países del continente.