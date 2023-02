Shakira habló por primera vez desde su separación: "Mis canciones son la mejor terapia"

Shakira concedió su primera entrevista luego de su separación de Gerard Piqué, y se refirió no solo a su divorcio, sino también al rol terapéutico de sus canciones posteriores al evento, el rol que han tenido sus hijos, y cómo surgió su colaboración con el productor argentino Bizarrap.

"Mis canciones son la mejor terapia, son más eficaces que una visita al psicoanalista", declaró a la cadena mexicana Televisa, a la que recibió para una charla que duró casi media hora y que fue transmitida la noche del lunes.

“Hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”, dijo al respecto del final de su matrimonio. Y agregó que sus hijos la han ayudado a "vivir un duelo, de aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere".

La artista colombiana lanzó en enero pasado el tema BZRP Music Session #53, en la que se refiere expresamente al exfutbolista y a su actual pareja, la española Clara Chía. En cuestión de horas, la pieza ya había sido escuchada más de 30 millones de veces e incendió las redes sociales.

"Entré al estudio de una forma y salí de otra, fue un gran desahogo necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación", explicó Shakira.

"Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor", añadió.

Reveló además que fue a sugerencia de su hijo Milan, de 10 años, que se decidió a grabar con el productor argentino. "Me dijo 'tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino'", relató sonriente la cantante al recordar las palabras del niño.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, anunciaron su separación en junio de 2022 luego de más de una década juntos. Además de Milan tienen a Sasha, de 7 años.

En BZRP Music Session #53, la colombiana lanza frases abiertamente dirigidas a Piqué, como "Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también" o "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", además de que sentencia "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques".

Este es el tercer éxito musical asociado a la ruptura de la mediática pareja luego de Te felicito y Monotonía, y al que ahora se sumó TQG, una colaboración con su compatriota Karol G.

“Me he dado cuenta que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad. Estamos en un punto en el que el apoyo podamos recibir unas de las otras es importantísimo”, agregó también Shakira. "Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras".

Por otro lado, Shakira enfrenta un proceso en España por presunto fraude fiscal, litigio que también es evocado en la exitosa canción.

