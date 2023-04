"El agente nocturno" y "El vuelo de los ladrones": lo más visto en Netflix Uruguay la semana pasada

El thriller norteamericano original de Netflix, El agente nocturno, fue la serie más vista en Uruguay la semana pasada a través de la plataforma de streaming. En cuanto a películas, entre el lunes 27 de marzo y el domingo 2 de abril, la más reproducida fue El vuelo de los ladrones: un largometraje indio también producido por Netflix.

La serie turca ¿De quién huimos, mamá? y la argentina El Reino, con su segunda temporada, cierran el podio de las series más vistas, según la página web FlixPatrol.

Por otro lado, Luther: Cae la noche –con un reparto compuesto por Idris Elba, Cynthia Erivo y Andy Serkis– y el biopic polaco sobre un sacerdote, Johnny.

Las series más vistas en Uruguay

El agente nocturno ¿De quién huimos, mamá? El Reino Entrevías Soy Georgina Invisible Lauchhammer: Muerte en Lusacia Hasta el cielo: La serie Hasta que la plata nos separe Sombra y hueso

Las películas más vistas en Uruguay

El vuelo de los ladrones Luther: Cae la noche Johnny Ya era hora Misterio a bordo Emergencia en el aire Hasta el cielo La elefanta del mago On The Fringe Sin novedad en el frente

¿Cuánto cuesta Netflix en Uruguay?

Netflix presenta tres tipos de membresía mensual: básico (cuesta US$ 8,99), estándar (US$ 12,99) y premium (US$ 15,99).

La opción más barata permite que solo un dispositivo vea contenido a la vez y que también en solo uno se puedan almacenar descargas; además, no tiene permitido ni el modo HD, ni el modo Ultra HD.

La opción estándar, por otro lado, permite que dos dispositivos vean contenido simultáneamente y hagan descargas. La resolución HD está disponible en este plan.

Por último, la opción premium permite que cuatro dispositivos reproduzcan contenido a la vez y almacenen sus descargas. Tanto la resolución HD como Ultra HD están disponibles con este precio.