Netflix Uruguay: ¿qué fue lo más visto la última semana? Los rankings del 5 al 11 de setiembre

La miniserie El diablo en Ohio desbancó a la mexicana Donde hubo fuego como la serie más vista en Uruguay, la semana pasada (del 5 al 11 de setiembre) en Netflix. Por otro lado, la telenovela Pasión de Gavilanes sigue otra semana más en el podio, según la página web FlixPatrol.

En cuanto a películas, las más reproducidas en el servicio de streaming fueron (en ese orden): Yo estuve aquí, Romance en Verona y Hanna. El podio había sido otro completamente diferente la semana anterior; con Tiempo para mí, Amor adulto y That's Amor.

Las series más vistas en Uruguay

El diablo en Ohio Donde hubo fuego Pasión de Gavilanes Mi otra yo Manifiesto Diario de un gigoló Secretos de familia Woo, una abogada extraordinaria Un caballero y una joven dama Entrapped

Las películas más vistas en Uruguay

Yo estuve aquí Romance en Verona Hanna Triple 9 La jefa Aires de esperanza Amor adulto Vecinos La suma de todos los medios Tiempo para mí

¿Cuánto cuesta Netflix en Uruguay?

Netflix presenta tres tipos de membresía mensual: básico (cuesta US$ 8,99), estándar (US$ 12,99) y premium (US$ 15,99).

La opción más barata permite que solo un dispositivo vea contenido a la vez y que también en solo uno se puedan almacenar descargas; además, no tiene permitido ni el modo HD, ni el modo Ultra HD.

La opción estándar, por otro lado, permite que dos dispositivos vean contenido simultáneamente y hagan descargas. La resolución HD está disponible en este plan.

Por último, la opción premium permite que cuatro dispositivos reproduzcan contenido a la vez y almacenen sus descargas. Tanto la resolución HD como Ultra HD están disponibles con este precio.