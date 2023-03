"Entrevías" y "Luther: Cae en la noche": lo más visto en Netflix Uruguay la semana pasada

La española Entrevías volvió a ser la serie más vista en Uruguay a través de Netflix, tras liderar el podio entre el lunes 13 y el domingo 19 de marzo, como lo había hecho la semana anterior.

La serie coreana sobre venganza, La gloria, ingresó al top 10 directo al segundo puesto, seguida por You que escaló del décimo al tercer lugar.

Luther: Cae en la noche tuvo un debut excelente con un reparto compuesto por Idris Elba, Cynthia Erivo y Andy Serkis, y de esta forma encabezó la lista de películas más reproducidas en Uruguay.

Otra producción de Netflix, la comedia romántica alemana Muy lejos de aquí ocupó el puesto de plata. La ganadora del Oscar a Mejor película internacional, Sin novedad en el frente, cierra el podio, según la página web FlixPatrol.

Las series más vistas en Netflix Uruguay

Entrevías La gloria You Supervivencia en equipo Tríada MH370: El avión que desapareció Hasta que la plata nos separe Sombra y hueso La reina del sur Sexo/Vida

Las películas más vistas en Netflix Uruguay

Luther: Cae la noche Muy lejos de aquí Sin novedad en el frente El jardinero fiel Mientras estés conmigo Bad Boys para siempre Eres tú Ya era hora El clímax del millón: La historia de Pornhub

¿Cuánto cuesta Netflix en Uruguay?

Netflix presenta tres tipos de membresía mensual: básico (cuesta US$ 8,99), estándar (US$ 12,99) y premium (US$ 15,99).

La opción más barata permite que solo un dispositivo vea contenido a la vez y que también en solo uno se puedan almacenar descargas; además, no tiene permitido ni el modo HD, ni el modo Ultra HD.

La opción estándar, por otro lado, permite que dos dispositivos vean contenido simultáneamente y hagan descargas. La resolución HD está disponible en este plan.

Por último, la opción premium permite que cuatro dispositivos reproduzcan contenido a la vez y almacenen sus descargas. Tanto la resolución HD como Ultra HD están disponibles con este precio.