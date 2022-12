"Debemos tener memoria": diputada de Cabildo responde a reclamos de vecinos por inseguridad

La diputada Elsa Capillera (Cabildo Abierto), realizó este martes una serie de puntualizaciones en torno a la denuncia de una serie de colectivos de vecinos que fueron a pedir ayuda al Parlamento ante una situación de inseguridad en varios barrios del área metropolitana que, afirman, se ha vuelto insostenible.

Las denuncias mantienen algunos puntos en común: falta de presencia policial, narcotraficantes que se van adueñando de los barrios, temor a denunciar delitos ante posibles represalias y, sobre todo, críticas al director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González. Fueron efectuadas ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Hasta allí fueron vecinos de Nuevo París, Sayago Norte, Las Acacias, Marconi, El Monarca y Casavalle, el barrio en el que, precisamente, reside Capillera desde hace tiempo.

"En Casavalle es notorio el cambio en el tema de seguridad", dijo la diputada a El Observador al asegurar que, en estos dos últimos años, la situación cambió muchísimo. "Que hay balaceras no lo vamos a negar, pero no es para nada una situación insostenible", señaló.

Capillera relató su experiencia personal y aseguró que la presencia policial se nota. "A la hora que llegues, hay piquetes policiales en diferentes lugares dentro de la zona", dijo.

La diputada aludió específicamente a las afirmaciones del colectivo La Vida Vale que, según su visión, "se quedó con las últimas muertes injustas" que han ocurrido en el barrio a manos de la delincuencia. "Como hubo toda la vida, duelen y van a doler siempre, pero ahora a mirar para adelante", pidió.

Capillera se refirió además a las afirmaciones de los vecinos de varias zonas, que en el Parlamento denunciaron no tener contacto ni respuestas por parte de la seccional o del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González. La diputada remarcó que los propios vecinos reconocieron que en la mayoría de los hechos que ocurren y por distintos motivos, no efectúan denuncias. ¿"Entonces, cómo se puede mejorar la situación?", se preguntó.

La diputada de Cabildo Abierto recordó a su vez que muchos de los planteos de los vecinos no corresponden a una comisión encargada de seguridad. Por ejemplo, las quejas por la falta de iluminación, el mal estado de las calles o la presencia de pastizales en la vía pública. Si bien se trata de situaciones propicias para algún robo, "eso es para la Intendencia de Montevideo y no para esta comisión" que, precisó, no tiene autoridad ni incidencia en esos asuntos.

"Otro grupo se queja de que hay chicos al borde de calle, donde pasan la tarde y fuman y toman alguna cosa, pero no cometen delitos", agregó. "Ahí no podemos hacer nada".

Capillera garantizó que en la zona en la que vive se ha recuperado la confianza en la Policía, gracias a la "rápida respuesta" con la que se actúa. "Debemos tener memoria", pidió. "Son públicas las noticias de escuelas cerradas por tiempo indefinido antes de 2020, que la Policía era apedreada y que no podía entrar a varias zonas, o que prendían fuego a los ómnibus", recordó. "Mataban policías y vecinos inocentes para robarles el arma, la moto o diez pesos", recordó. "Cosas que hoy ya no suceden".

La diputada de Cabildo Abierto dijo que volverá a recorrer todos esos barrios para "dar fe" de la que situación actual no es la que presentaron los vecinos en el Parlamento.