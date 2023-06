“Deberíamos haber conseguido una actuación más lúcida”: el balance de Bielsa tras Cuba y las conclusiones de la doble fecha

Marcelo Bielsa, el entrenador de la selección uruguaya, habló tras el partido con triunfo 2-0 ante Cuba de este martes en el Estadio Centenario y realizó balances de ese encuentro y de la doble Fecha FIFA de junio que comenzó la semana pasada con la goleada 4-1 ante Nicaragua, en su debut en la celeste.

A qué se debió el juego de los zagueros con más movilidad ante Cuba

“Puede que haya sido un detalle que se dio producto del juego mismo. Pero no fue una recomendación ni un objetivo. Tal vez porque nos faltó poder elaborar mejor la salida, se pueden haber visto desplazamientos como los que usted señala”.

Los futbolistas que vio en estos dos partidos y cuánto los conoció

“El primer partido pudimos hacer un ciclo de 9 día y el segundo un ciclo más o menos similar. Esa es una posibilidad que no se va a repetir durante las Eliminatorias, así que en ese sentido sí hubo un conocimiento, no digo profundo, pero con buenas posibilidades de comunicarnos con los jugadores y conocerlos y darnos a conocer también nosotros como cuerpo técnico. En ese sentido fue una buena experiencia”.

AUF

Bruno Méndez

Los jugadores fuera de posición ante Cuba

“(A Bruno) Méndez yo lo he visto jugar en Corinthians como zaguero central derecho, es un jugador que no tiene problemas de perfil. Viña en el partido anterior también ocupó esa posición de defensa central. No los vi incómodos. Después ante la lesión de Lemos y con el deseo de conservar minutos para jugadores que fueron convocados aparte de los jugadores que vinieron del Mundial (sub 20), me pareció que formar la línea defensiva con Varela, Rodríguez, Méndez y Piquerez no era descabellado. Me gustó la actuación de Rodríguez, creo que estuvo explosivo, seguro, decente defensivamente. No digo que sea su posición y admito lo que usted me señala, pero se presentaron esas necesidades y las resolví del modo que usted vio, que a lo mejor no fue lo ideal”.

Leo Carreño

El Pumita pasó de lateral a zaguero

Las pelotas quietas a favor y en contra ante Cuba

“En la pelota quieta a favor no marcamos diferencia, los lanzamientos no llegaron bien al área, sobre todo en el primer tiempo. En la pelota quieta en contra tengo presente la jugada del fin del primer tiempo, un corner de ellos que dentro del área pequeña había uno o dos jugadores rivales libres. También recibimos un gol en el partido anterior. En líneas generales no podemos estar conformes”.

¿Pudo sacar conclusiones de la doble fecha con los jugadores y de cara a las Eliminatorias?

“Sí, sí. De eso se trata. En ese sentido creo que de este grupo va a haber aportes importantes, necesarios, y que lo que pasó en el partido de hoy o en el anterior, no es comparable de lo que es un partido de Eliminatoria, pero a pesar de esa diferencia marcada, yo creo que, a mí en lo particular, me permitió imaginar que un porcentaje importante de estos jugadores pueden ser a lo largo de toda la Eliminatoria opciones necesarias y probablemente satisfactorias.

Leo Carreño

La pelota quieta en contra ante Cuba

Seguramente la mitad del grupo que participó en estos dos partidos puedan ser opciones válidas para ese segmento de los seis partidos que se van a jugar este año, y seguramente más de la mitad harán su aporte a lo largo de los 12 partidos restantes que se van a jugar aparte del actual año 2023, me parecen que van a ser más los jugadores que van a tener minutos”.

¿Dónde ve el progreso y el proyecto que quiere liderar en la selección uruguaya?

“Uruguay tiene un grupo de jugadores que yo considero valiosos, el objetivo es tratar de que tengamos en cada posición dos o tres opciones que no sean muy diferentes de nivel entre la primera y la segunda, y la segunda y la tercera, y eso de algún modo va a necesitar un tiempo de maduración y paulatinamente ir conformando o completando ese grupo”.

Los jugadores de la selección sub 20 que no jugaron este martes

“Los jugadores del sub 20 estuvieron convocados, convivieron, entrenaron, compitieron en los entrenamientos. Es natural que yo haya privilegiado a los mayores. Y aparte vienen de una competencia mundial que la ganaron. Eso les ha permitido expresarse y yo he sido observador de eso. Este es un proceso. Tiene como objetivo el Mundial de 2026, hay que desarrollar y transitar todo el camino que lleva hacia esa meta y ese objetivo”.

Leo Carreño

Bielsa ante Cuba

El balance que le dejó esta doble fecha

“En el partido de hoy claramente podríamos, imaginábamos y durante el partido también, que deberíamos haber establecido en el resultado y en el trámite del partido una diferencia distinta a la que conseguimos. Concedimos minutos o momentos de posesión que hubiéramos deseado que Cuba no tuviera, sufrimos especialmente en el segundo tiempo opciones de peligro en nuestro arco que pensábamos que no se correspondía con la diferencia de capacidades de los dos equipos, entonces claramente la valoración del partió de hoy es diferente a la que hubiéramos querido conseguir, establecer mas diferencias, convertir más goles, crear más situaciones y que no nos crearan opciones de gol. En ese sentido, lo que le digo, deberíamos haber conseguido una actuación más lúcida, haber construido una actuación más lúcida”.

Luis Suárez, las versiones sobre su lesión y el tratamiento con los referentes

“Como ya respondí con anterioridad, los jugadores con un pasado tan brillante en el fútbol uruguayo y la selección uruguaya merecen un tratamiento, un diálogo, un acercamiento, para en función de ese tipo de contacto elaborar conclusiones más fundadas de cara al futuro”.

Leo Carreño

Rochet fue titular

El balance de los arqueros que utilizó en los dos partidos

“Israel tuvo un partido con pocas posibilidades de resolver acciones de peligro. Rochet tuvo una acción de tiro libre y luego no fue exigido. Y Mele tuvo más que resolver, situaciones más peligrosas. Cualquier análisis que yo haga en este momento es prematuro cuando falta prácticamente más de dos mese para comenzar la Eliminatoria y tránsito que habrá que observar y evaluar para construir una decisión acertada”.