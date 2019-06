Decenas de centros educativos se embanderan contra reforma de Larrañaga

El liceo N°10 está ocupado, así lo marca una pancarta colocada a la entrada. La decisión, esta vez, la tomó el gremio estudiantil. Afuera, hay cinco estudiantes fumando marihuana. Adentro, algunos alumnos se agolpan contra la puerta de entrada, otros están en una clase de reiki -fue una clase que organizó el gremio y es la única dictada en el día- y otros pintan una pancarta que resume el motivo central de la medida: "Esta reforma no es la forma".

El reclamo está dirigido hacia el Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) y su postura en relación a los estudiantes del liceo N°28 que colocaron una pancarta contraria a la reforma constitucional por más seguridad que impulsa el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga. El Codicen había señalado que embanderar la institución con una pancarta política atentaba contra el principio de laicidad y desde Secundaria ordenaron que el cartel sea retirado. Los estudiantes, en un principio, lo retiraron, pero luego volvieron a la carga y recibieron un abrazo solidario de todo el movimiento estudiantil.

Es por eso que ahora los del gremio estudiantil del N°10 ocupan la institución porque consideran que lo de Codicen es una "censura". Según cree Luana Acuña, una de las referentes de este grupo de estudiantes, con la pancarta no se "embandera" a la institución porque siempre que exponen un reclamo "hacia afuera" lo hacen con la firma del gremio. "Dejamos claro que no es una posición del liceo sino del gremio estudiantil", dijo a El Observador.

A su vez, Acuña, que cursa el último año de bachillerato, no acuerda con la propuesta que presentó el Codicen de que la pancarta no esté en la fachada de la institución sino en las carteleras sindicales. "Esa es la idea de esconder a los gremios dentro de los salones gremiales y que sean algo como clandestino, que hablen entre ellos y que no tengan relación con la sociedad exterior. Somos estudiantes y creemos que la sociedad tiene que ver como pensamos y como nos posicionamos", afirmó.

Afuera del liceo, mientras los jóvenes fuman y el viento golpea con fuerza, una mujer que caminaba por la zona se detuvo a observar el panorama. Después de unos segundos mirando el cartel, se acerca a los estudiantes y, luego de preguntarle por los motivos de la ocupación, los felicita. "Solo quería pasar a saludar, que bueno que los jóvenes reclamen por esto", les dijo. Les contó alguna anécdota de su militancia contra la dictadura y se fue.

Pero las manifestaciones contra la campaña "Vivir Sin Miedo" no son un caso aislado de dos gremios de estudiantes liceales. Desde este lunes, el movimiento estudiantil en su conjunto tomó la contracampaña con mayor fuerza. Emitieron un comunicado posicionándose "en contra de la campaña" del senador blanco porque "vulnera derechos y recorta libertades". El texto está firmado por la Asociación de Estudiantes de Educación Social (AEES), el Centro de Estudiantes del IPA (CEIPA), el Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM), la Federación de Estudiantes de Formación en Educación del Uruguay (FEFEU), la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU) y el Gremio de Secundaria y UTU (GSU).

"Entendemos que no existe una violación de la ley (que estipula el principio de laicidad), ya que en todos los centros educativos el posicionamiento fue resultado de un debate amplio y profundo en instancias orgánicas y democráticas, abiertas a todo el estudiantado", argumentan en el comunicado.

Para estos gremios estudiantiles el concepto de laicidad de Codicen "es aquel que surge principalmente en períodos dictatoriales" que "coarta el desarrollo y la manifestación del pensamiento crítico y la contraposición de ideas".

A su vez, este lunes, junto con la misiva, los agremiados colocaron pancartas en decenas de instituciones educativas. El liceo N°3 (Dámaso Antonio Larrañaga),el N°4 (Zorrilla de San Martín), el N°15, el IAVA (Instituto Alfredo Vázquez Acevedo), el IPA (Instituto de Profesores Artigas), la facultad de Ciencias Sociales y la de Humanidades, son ejemplos de centros educativos que, en sus fachadas, exigen que se priorice la "educación" o la "justicia social" antes que a los "militares".

Este martes el Codicen sesionó y el tema de las pancartas estuvo sobre la mesa. Según informaron los consejeros Robert Silva y Elizabeth Ivaldi, el organismo solamente decidió solicitarle al Consejo de Educación Secundaria (CES) un informe actualizado sobre la situación. Según dijo Silva, en la sesión no hubo debate sobre la pertinencia de los carteles porque "la posición del Codicen ya ha sido dada".

Este jueves el diputado del sector Alianza Nacional, Pablo Abdala, se verá las caras con los integrantes del Codicen en una audiencia por una acción de amparo que el wilsonista presentó. El pedido del político es que se ordene "el retiro inmediato de los carteles ubicados en el liceo 10, en el 28 y en el Instituto Normal con la consigna en contra de la reforma constitucional que se va a plebiscitar, y se prohíba la colocación de cartelería en tales términos en la fachada de cualquier centro de educación por violar expresamente el principio de laicidad y el de legalidad".

El plebiscito que busca reformar la seguridad ciudadana plantea la creación de una Guardia Nacional compuesta por 2.000 efectivos militares especialmente adiestrados para que colaboren en determinadas tareas con la policía. Además, propone que los delincuentes que hayan cometido delitos graves cumplan toda la pena en prisión sin libertades anticipadas; que se cree la figura de la reclusión permanente revisable a los 30 años en delitos gravísimos como homicidios múltiples o violación y homicidio a menores; y que se regule los allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha "fundadamente" que se están cometiendo delitos.