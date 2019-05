Estudiantes doblan la apuesta: cartel contra reforma de Larrañaga volvió a colgarse en Liceo 28

Por Maite Gallego, especial para El Observador.

Si uno vive o va seguido a Pocitos, el Liceo 28 pasa desapercibido. De fachada pequeña, con paredes blancas un poco despintadas y el escudo de Uruguay colgado encima de la puerta, no se distingue del resto de los liceos públicos de Montevideo.

Pero este jueves la institución estuvo en la mirada de varios de los que en la fría tarde montevideana pasaron por esa zona de bulevar España. Es que en la fachada fue colgado un cartel en contra de la reforma constitucional que propone el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga —que entre otras cosas plantea crear una Guardia Nacional compuesta por dos mil militares para colaborar con la policía—.

Cada persona que pasa por la vereda se queda leyendo lo que reclamaban los escritos realizados por estudiantes del Liceo 28. Los vecinos y peatones también sacan fotos y no despegan la mirada hasta leer los 15 carteles que decoran la entrada.

El cartel que reza "Si querés seguridad no pidas militares, pedí educación. La reforma no es la forma”, fue retirado en primera instancia luego de reclamos y por estas horas vuelto a colocar por decisión de los estudiantes de la institución. Ahora, no solo está el lema en contra de la campaña Vivir sin miedo, sino que en las rejas del liceo colgaron cartones con más frases.

"Nunca callad@s, nunca sometid@s, declaramos la guerra al sistema represivo", escribieron en uno de los cartones. En otro se leía: "ser la autoridad no es argumento para tener razón".

"Discursos antidelincuencia genera carencia de consciencia #nuncamás", "La educación combate" y "con mordazas no hay democracia", reclamaban otros

Uno de los más grandes recitaba: "No haber nacido en dictadura no nos hace indiferentes". En otro de los carteles, y como única palabra, en mayúscula, se leía "luchar" y al lado "dejen de hablar por nosotros".

Doblan la apuesta

El diputado de Alianza Nacional Pablo Abdala reclamó el 24 de mayo por la "violación de la laicidad" en el centro de estudio, tras la colocación del cartel en contra de la reforma de Larrañaga.

Violación a la laicidad en el liceo 28 de br. España. Propaganda contra la reforma en la fachada. Excede los límites de la libertad sindical. La institución educativa, como tal, tomando partido? Las autoridades de la enseñanza tienen responsabilidad. Hoy pediremos informes. pic.twitter.com/81JlgvBoC8 — PABLO ABDALA (@pabloabdala66) May 24, 2019

Este 29 de mayo el gremio estudiantil del liceo subió a su cuenta de Instagram una imagen en la que se ve la entrada al edificio con el cartel colgado y el hashtag #LaicidadIntacta28.

Así, uno de los carteles de cartón que este jueves estaban en la reja del centro de estudios decía: "Te conviene decir que violamos la laicidad".

Como consecuencia del reclamo de Abdala, el Consejo de Educación Secundaria decidió sacar el cartel principal. A raíz de esa medida se hizo una votación en la que los estudiantes decidieron si se volvería a colgar o no. El voto afirmativo para que se vuelva a poner en la fachada tuvo 35 votos, mientras que los que rechazaron la acción obtuvo 13 adhesiones. Según una joven que concurre a la institución, para la decisión fueron convocados los estudiantes que quisieran votar. También en consecuencia a la denuncia, el gremio decidió convocar a un paro el lunes 27 de mayo.

El Observador intentó comunicarse con la directora de la institución que rechazó hacer declaraciones. Además, jovenes que se identificaron como integrantes del gremio estudiantil del liceo también rechazaron hacer declaraciones al ser consultados.

Los jóvenes afirmaron que sacarán un comunicado, que publicarán en su cuenta de Instagram, en el que darán las razones de la colocación del cartel y de los demás cartones en las rejas.

Mientras, el gremio convocó a un nuevo paro el viernes 31 de mayo. Según publicaron en una historia de Instagram, la convocatoria comenzará a las 9AM. El cronograma contará con una concentración y manifestación a las 10 horas. Además se dictarán dos talleres sobre el mediodía y sobre las 14 horas comenzará una charla de "No a la reforma " . Además, explicaron que el paro es activo y que esperan a todos los que quieran "sumarse".