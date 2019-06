Declaran culpable al líder de la secta Nxivm por abusos sexuales, estafa y chantaje

Keith Raniere fundó Nxivm en la década de 1990 junto a Nancy Salzman, una supuesta organización de autoayuda, que ofrecía cursos que pretendían lograr una mayor realización personal al romper las barreras psicológicas y emocionales.

Según informó The New York Times, un jurado de la Corte Federal de Nueva York declaró este jueves como culpable de extorsión y tráfico sexual al hombre, y puso fin a un juicio que s e extendió por poco más de un mes.

Según el medio estadounidense, los fiscales dijeron que Raniere e ra un estafador que robó dinero y creó una secta de "esclavos" sexuales, a los que marcó con sus iniciales. Sin embargo, el hombre afirmó que solo estaba ay udando a sus seguidores a alcanzar la realización personal rompiendo barreras emocionales.

Raniere, de 58 años, que está en prisión desde su arresto en México en marzo de 2018, enfrentó un juicio por varios delitos, entre ellos tráfico sexual con adultos y menores, posesión de pornografía infantil, explotación sexual de un menor y chantaje, por los que se enfrentará a una posible cadena perpetua.

Las clases que se dictaban tenían nombres como " Reglas y Rituales", "Civilización" y "Dolor humano". Las clases se llegaron a impartir en Estados Unidos, Canadá y México, y llegaron a atraer más de 16 mil personas, entre los que estuvieron la actriz de Smallville, Allison Mack, y Clare Bronfman, una heredera de la fortuna del licor de Seagram que ayudó a financiar sus actividades, además de a Emiliano Salinas, hijo del expresidente de México, Carlos Salinas .

The New York Times también informó que gran parte del juicio se centró en una hermandad secreta dentro de Nxivm llamada The Vow o DOS, en la cual las mujeres fueron calificadas, se les pidió que se adhirieran a dietas de hambre y que se las asignara para tener relaciones sexuales con Raniere.