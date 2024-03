Declararon los cuatro jugadores de Velez acusados de violación: "Ella salió en corpiño"

José Ignacio Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa, los cuatro futbolistas de Vélez señalados por la presunta comisión de abuso sexual contra una periodista deportiva, comparecieron ante las autoridades judiciales para ofrecer su testimonio y proporcionar detalles sobre el encuentro que tuvo lugar en la habitación 407 del Hotel Hilton.

El centrocampista paraguayo José Ignacio Florentín (27 años) relató que la reunión tuvo lugar durante la noche, luego de la cena del equipo tras el partido contra Atlético Tucumán por la Copa de la Liga. Según su versión, la joven llegó a la habitación con una mochila que contenía una botella de Fernet y otra de gaseosa. "Mientras estábamos bebiendo, ella se levantó para ir al baño porque quería ducharse", afirmó.

"Nosotros nos quedamos sorprendidos. Entonces fue al baño, se duchó y salió con un corpiño. Se dirigió hacia mí y se sentó en la cama que estaba junto a la mía", continuó. Además, aseguró que la denunciante solicitó masajes debido a que había tenido "un día duro y estaba muy contracturada".

Florentín declaró que mientras le realizaba los masajes, ella lo besó y afirmó que él hizo lo mismo: "Nos dimos vuelta y empezamos a besarnos, a acariciarnos. Uno de los chicos apagó la televisión y quedamos a oscuras, solo con música de fondo".

"Nos tocábamos mutuamente debajo de la ropa, luego ella se quitó el short y nos acostamos en la cama. En un momento me pidió que me pusiera el preservativo, pero le dije que no tenía. Entonces me pidió que le pasara la mochila porque ella tenía. Sacó una cajita oscura, me lo puse y empezamos a tener relaciones", continuó explicando.

Y agregó: "No duró mucho porque terminé muy rápido, tengo ese problema. Me dirigí al baño y me quedé un buen rato, limpiándome. Me sentí un poco avergonzado por lo sucedido. En voz baja le pedí disculpas por acabar tan rápido y ella, burlonamente, se rió un poco de la situación".

La audiencia en la que declararon los acusados contó con la presencia por videollamada de la denunciante

La declaración de Brian Cufré, que admitió haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante

El defensor Braian Cufré (27 años) afirmó que después de la cena con el equipo no podía conciliar el sueño, y fue entonces cuando el arquero Sebastián Sosa le mencionó que iba a invitar a una amiga. "Cuando ella entró a la habitación se encontró con Seba, que salía del baño. Llevaba una mochila, la colocó bajo el televisor y sacó un Fernet con Coca-Cola", relató, enfatizando que luego empezaron a escuchar música: "Nos la pasamos muy bien, conversamos sobre diversos temas durante mucho tiempo".

"Se la veía muy relajada, hablaba mucho, se reía, todo parecía normal. La verdad es que no había nada extraño. Seguimos charlando hasta que mencionó que quería darse una ducha. En ese momento nosotros nos miramos como pensando 'qué extraño'. Seba ya sabía que ella quería bañarse, pero nosotros no lo sabíamos", continuó.

Minutos más tarde, ella salió de la ducha: "Estaba sin corpiño, no sé dónde estaba el top. Se dirigió directamente a la cama de Osorio, y al lado estaba Florentín. En un momento, Florentín comenzó a darle masajes. Mientras él la masajeaba, no se escuchaba nada, estaban bien. Nosotros estábamos jugando al Free Fair en el celular con Osorio".

"Podíamos escuchar que ambos estaban conversando y luego se besaron. Entonces se apagó el televisor, que era la única fuente de luz. La música seguía sonando suavemente de fondo porque ya era tarde. En cierto momento, vi que ella le pasaba a Florentín una mochila que había traído y sacaba algo, pero no pude distinguir qué era. Dejó la mochila junto al sofá, comenzaron a tener relaciones y podíamos escucharla gemir. Nunca escuchamos un 'no', nunca escuchamos un 'detenete', nunca escuchamos nada. Tengo dos hijas pequeñas y si hubiera escuchado algo, habría intervenido", declaró ante la Justicia.

Según su versión de los hechos, Florentín mencionó que era hora de dormir porque tenían que levantarse pronto. "La chica preguntó '¿alguien tiene efectivo para darme, no tengo para el Uber?' Entonces saqué y le di $7000 o $8000, no más porque no tenía más, y dejé el dinero en la mesita de luz".

Abiel Osorio declaró que no quería "tener relaciones sexuales porque estaba inhibido"

El delantero Abiel Osorio (21 años) compartía habitación con Sebastián Sosa y fue él quien le mencionó que una chica iría por la noche. "Me dijo 'va a venir una chica, es amiga'. Yo estaba con el celular y no le di mucha importancia, le dije que estaba bien", relató.

De la misma manera que lo hicieron Cufré y Florentín, Osorio mencionó que la chica pidió permiso para ducharse. "Cuando salió, estaba en corpiño y no tenía la remera en las manos. Se acostó en una cama y vimos que José -Florentín- comenzó a darle masajes y empezaron a hablar entre ellos. Nosotros seguimos hablando y ellos empezaron a besarse".

"Braian no estuvo ni dos minutos y luego fue al baño. Cuando salió del baño se cruzó con Florentín, que luego se sentó al lado de la chica y comenzaron a hablar", agregó.

Sebastián Sosa, el organizador de la reunión en el Hilton

Según la narración del arquero uruguayo Sebastián Sosa (37 años), todo comenzó una vez finalizado el encuentro con Atlético Tucumán. Cuando la joven periodista deportiva ingresó a la habitación 407, se encontró con los cuatro futbolistas y preparó unos tragos: "Yo estaba en otro estado mental, en otro ambiente. Yo ponía la música mientras mantenía una conversación con mi esposa, que estaba en una fiesta de cumpleaños, así que estaba intercambiando mensajes con ella. No estaba prestando mucha atención a lo que ellos hablaban, aunque participaba en algunas charlas. Estuvimos así durante una hora y media".

Al igual que sus otros tres compañeros, afirmó ante la Justicia que todo comenzó a complicarse cuando la denunciante salió de la ducha. "Ella pidió permiso para ducharse y le dije que no había ningún problema, porque no veía nada extraño en esa situación", agregó, y continuó: "Cuando salió, estaba en corpiño. En ningún momento la vi incómoda, por eso le dije por mensaje que siempre la vi bien".

Minutos después de que la chica se fue del Hilton, mantuvieron una conversación por WhatsApp. "Me quedé despierto y comencé una conversación con ella, porque me había pedido que preguntara al paraguayo si había usado preservativo. De hecho, me preocupé hasta que le pregunté si había llegado bien a su casa, y luego puse la alarma para dormir porque teníamos solo dos horas antes de salir".