Uno de los futbolistas de Vélez detenidos recibió una nueva y grave denuncia por abuso sexual

En las últimas horas, se conoció que el futbolista Braian Cufré, quien actualmente se encuentra detenido en una causa por abuso sexual en Tucumán junto a otros jugadores de Vélez, ha recibido una nueva denuncia por el mismo delito. A su vez, la acusación, presentada por una ex pareja, también implica a otro futbolista.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la nueva denuncia se basa en un presunto ataque sexual ocurrido en 2017, cuando Cufré y la denunciante mantenían una relación sentimental. De acuerdo con la acusación, el jugador le habría propuesto un trío sexual a la joven, quien se negó.

Sin embargo, posteriormente, la mujer habría acudido a la casa de Cufré, donde habría sido abusada sexualmente por él. La denunciante también señala al futbolista Fabricio Oscar Alvarenga, quien jugaba en Vélez en ese momento y actualmente se desempeña en el fútbol ucraniano.

La situación judicial de Cufré

A finales de marzo, la jueza Eliana Gómez Moreira dictaminó que Cufré y otros dos acusados, Abiel Osorio y José Florentín, cumplan prisión domiciliaria por un período de 90 días, con la condición de residir en Tucumán y mantenerse a una distancia mínima de 400 metros de la víctima, así como abstenerse de cualquier contacto con ella.

Por otro lado, el arquero Sebastián Sosa, el cuarto implicado, fue liberado condicionalmente hasta la realización del juicio, pero con restricciones para salir del país.

En cuanto a las acusaciones, Cufré y Florentín enfrentan cargos de abuso sexual agravado por la comisión del delito en grupo, con penas que pueden ir de 8 a 20 años de prisión. Mientras tanto, Osorio está acusado de abuso sexual simple con acceso carnal, con penas que oscilan entre 6 y 15 años. Y, finalmente, Sosa fue acusado de participación secundaria, lo que, por el momento, le permite permanecer en libertad condicional.

La declaración de Braian Cufré ante la Justicia

Según declaró Cufré, cuando la joven entró a la habitación "se choca con Seba (Sosa), que salía del baño. Estaba con una mochila, la apoya abajo del televisor y saca un Fernet con Coca Cola. La pasamos súper bien, hablamos de un montón de temas en un tiempo larguísimo”. “Se la veía super distendida, charlaba mucho, se reía, todo súper bien. La verdad que nada raro. Seguimos charlando hasta que dice que se quiere ir a bañar. Ahí es cuando nosotros nos miramos como diciendo ´qué raro´. Seba ya sabía porque ella le había dicho que se quería bañar, pero nosotros no sabíamos”, añadió.

Siempre según su versión, la periodista “estaba en corpiño, el top no sé dónde estaba. Se va directamente a acostar a la cama de Osorio, y al lado estaba Florentín. En un momento, Florentín empieza a hacerle masajes a ella. Cuando la empieza a masajear, no se escucha nada, estaban lo más bien. Nosotros con Osorio jugando al Free Fire en el celular”.

“Se escuchaba que ambos estaban charlando y luego que se dan un beso. Ahí se apaga la televisión, que era la luz que estaba prendida. La música seguía de fondo bajita porque ya era tarde. En un momento veo que ella le pasa a Florentín una mochila que había traído y saca algo, pero no veo bien qué es. Dejó la mochila al costado del sofá, empiezan a tener relaciones y se la escuchaba gemir. Nunca se escuchó un ´no´, nunca se escuchó un ´pará´, nunca se escuchó nada. Tengo dos hijas chiquititas y si hubiera escuchado algo hubiera intervenido”, aseguró.

“La chica pregunta: ´¿Alguno tiene para dejarme efectivo que no tengo para el Uber?´. Ahí saco y le doy $7000 u $8000, más no porque no tenía más, y le dejo la plata en la mesita de luz”, concluyó.

Qué dice la denuncia de la periodista tucumana contra los jugadores de Vélez

La denuncia por la que fueron detenidos los futbolistas de Vélez junto a Sebastián Sosa y Abiel Osorio fue realizada por una periodista deportiva de 24 años, quien había sido invitada por el arquero al hotel donde concentraba el plantel. Los jugadores del "Fortín" se encontraban en Tucumán por el partido con Atlético correspondiente a la octava fecha de la Copa de la Liga, que fue un empate 0 a 0.

Durante la estadía en la provincia, Sosa se comunicó con la presunta víctima y mantuvo una conversación que, después de iniciarse la causa por "abuso sexual con acceso carnal agravado por dos o más personas", se filtró en las redes sociales y que confirma lo declarado por la joven.

“El sábado 2 marzo, mientras me encontraba en la cancha de Atlético Tucumán, fui al sector denominado 'zona mixta', frente al micro donde estaba el plantel de Vélez. Desde arriba del micro me empezaron a hacer caritas. Ahí el arquero suplente, Sebastián Sosa, me mandó un mensaje por la aplicación Instagram y me pidió mi número de teléfono, a lo que acepté y le pase mi WhatsApp”, indicó.

Y agregó: “Sosa me empezó a escribir, diciéndome que tenía la noche libre y preguntándome si quería que tomemos algo. Yo acepté. Me preguntó si tenía alguna amiga para invitar, pero le dije que no y él me dijo que estaba con otros compañeros. Yo le respondí, textualmente: 'Mientras no se desubiquen, no hay problema'. Tipo 22, Sosa me dijo que vaya al hotel Hilton ubicado en Piedras y Miguel Lillo. Puntualmente, a la habitación 407″.

En su declaración, la periodista continuó: “Me ofrecieron dos latas de cerveza y, luego, me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco. Los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso y siempre iba para mí”.

A partir de allí, el relato sobre el accionar sexual de los futbolistas, en el que aclara que fue sin su consentimiento, se mantiene a resguardo en el expediente.

No obstante, los chats con el uruguayo siguieron después del encuentro y complican aún más la situación de los involucrados: al consultar por los cuidados del paraguayo Florentín durante el acto, manifestó: “Conozco mis límites y sé que ayer los puse y ni él (por Bobadilla) ni el otro (no se especifica si es Cufré u Osorio) pararon”.

Tanto Florentín como Cufré y Osorio cumplen prisión domiciliaria en Tucumán a la espera del avance de la causa judicial, mientras que Sosa aguardará el proceso en libertad condicional.