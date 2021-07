Defensores de oficio advierten a Heber dificultades para probar abusos policiales por "miedo de la gente" y desuso de cámaras

El presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (Adepu), Joaquín Gamba, contestó este lunes al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y dijo que si la policía usara las cámaras Go Pro que dispone para los procedimientos sería más "sencillo" probar el uso "desmedido y frecuente" de su fuerza, así como también distintas irregularidades que denuncian sobre las intervenciones desde la aprobación de la ley de urgente consideración.

Heber remarcó este lunes que “no hay ninguna denuncia” en la Fiscalía relacionada a los abusos policiales que presentaron los abogados en un informe a la Suprema Corte de Justicia, a lo que Gamba le respondió que "muchas veces" los defensores no tienen "evidencia para actuar" por el "miedo de la gente en denunciar las coacciones", principalmente en el interior donde, cree, quienes denuncian salen a la calle y son vistos.

“Acá se nos está cuestionando si esto es así o no. Si se usan las cámaras, todo lo que decimos de los allanamientos se puede probar, es sencillo”, dijo en diálogo con La Diaria.

“Las cámaras las tienen, pero no las usan. Es llamativo que con toda la tecnología que han incorporado no utilicen las cámaras, cuando es una garantía incluso para ellos mismos”, insistió, en referencia al modelo Go Pro.

Heber, por su lado, había explicado este lunes que una vez que supo del informe de los defensores consultó a Fiscalía pero no se encontró con ninguna denuncia. El ministro dijo desconocer dónde se producen estos hechos porque, de saberlo, actuaría "firmemente" bajo la Ley de Procedimiento Policial, aseguró. "Si hay abuso o agresiones de un policía se lo denuncia, el fiscal lo procesa y nosotros lo separamos del cargo”.

“El Ministerio del Interior no sabe nada, la Fiscalía no sabe nada, ¿y van a mandar una carta a la SCJ? Digo, nosotros tenemos que investigar, lo lógico sería que estuviéramos informados. Si nos informan, rápidamente le damos la información a la Fiscalía para que dirija la investigación”, precisó.

Los defensores continúan trabajando en la recopilación de información para ampliar el informe, aunque, en palabras de su presidente, no siempre se pueden acreditar los hechos denunciados "justamente porque se intentan ocultar" y "no dejan más evidencia que la declaración del imputado".

“No está bien venir a pedirnos prueba, hay que preocuparse por si el sistema está fallando, como lo estamos advirtiendo, y buscar soluciones. No es mandar gente presa por mandar, un Estado de derecho no puede permitirse eso”, contestó a Heber.