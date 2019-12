Dehl: "Si la Mesa fija la fecha para el jueves, Cerro Largo no se presenta ante Peñarol"

El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, amenazó con no presentar al equipo ante Peñarol si la Mesa Ejecutiva fija este lunes la última fecha del Torneo Clausura –que fue suspendida el viernes por el hurto y el graffiteo en su casa que sufrió el presidente de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audaf), Marcelo De León–, para el jueves venidero como pretende el Ejecutivo, debido a que entiende que su institución no tuvo el descanso necesario para ese vital compromiso en el que se juega aún la posibilidad de ganar la Tabla Anual.

"En una entrevista reciente expresé que no nos presentaríamos si nos ponen el jueves, pero va a haber caminos intermedios. Estoy convencido que vamos a jugar el sábado. Si la Mesa nos fija el jueves, vamos a ir al Ejecutivo a plantear duro el tema, a pedir una reunión inmediata y de carácter urgente, pero parece que se jugaría el sábado, es una idea bastante firme. Desde ayer (el domingo) estamos en la movida con varios clubes, incluyendo los grandes. Se va a aplicar el sentido común", expresó Dehl a Referí.

El tema es que una vez fijada aunque sea condicional, como pretende el Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), no hay marcha atrás.

Dehl tiene otro razonamiento: "El fútbol uruguayo no es así. ¿Cuántas veces se ha violentado el marco normativo en una asamblea en la AUF? Mucho más de lo que el ciudadano común se imagina. Tenemos 20 años en esto y hemos visto muchos casos de esos. Mi temor son los dirigentes de escritorio porque están lejos del sentido común. No saben la realidad del fútbol, me gustan los dirigentes prácticos, los que trabajan con sus instituciones y después le tocan cargos en la AUF". Consultado sobre a quiénes se refería replicó: "No, no puedo darle nombres. No tienen en cuenta que la continuidad de un campeonato es lo que lleva a que el producto sea atractivo".

No se puede jugar en el Centenario

Como informó Referí, luego de que la Mesa Ejecutiva le dijera que no a jugar ante Nacional en el Centenario para el domingo pasado (cuando finalmente se suspendió la fecha), Juventud de Las Piedras aprovechó el parate del último fin de semana y fijó el Monumento al Fútbol Mundial ante los tricolores para conseguir una mejor recaudación y hasta ya fijó los precios.

Sin embargo, si la fecha se disputa el fin de semana como dice Dehl que puede suceder por los intercambios que ha tenido con presidentes de distintos clubes, no se podría jugar en el Centenario debido a que en los alrededores del mismo, en el Parque Batlle, se desarrollará un evento gastronómico y cultural.

"Toda la vida hemos utilizado el Centenario y justo cuando hay un partido entre Juventud contra Nacional, parece que no se puede jugar. Yo acostumbraba ir al Centenario a ver a Nacional y Peñarol cuando eran locales allí, jugaban todos los fines de semana y no se suspendían por estos hechos. Ahora se suspende. Qué extraña esta medida, llama poderosamente la atención. Parece que hay una idea, no se de quién ni cómo, de que queremos destruir al fútbol, que la gente no vaya al fútbol, estamos conspirando y algunos mucho más para que la gente se retire del fútbol. Estamos poniendo trabas. Generamos incertidumbres por un hecho u otro para que la gente no vaya al fútbol. Somos los peores comerciantes, no cuidamos a nuestros clientes ni el espectáculo. Somos de lo peor, como comerciantes, todos los que estamos en el fútbol. Pongo a todos en el bolsón, no solo a los dirigentes. Le estamos haciendo un daño general y me llama poderosamente la atención el por qué. Si es un producto que tenemos en la mano que es excelente y no lo mejoramos", dijo Dehl un poco molesto.

En ese contexto, "el partido entre Juventud y Nacional se jugaría en el Parque Artigas de Las Piedras, si no se puede jugar en el Centenario. No hay otra. Yamandú (Costa, el presidente de los pedrenses) se va a enojar mucho otra vez", añadió.

No obstante, Dehl puso la parte optimista a todo este tema. "Va a primar el sentido común y se va a jugar el fin de semana y si no, vamos a tener que ir al Ejecutivo. Estamos adelantando la estrategia, eso en la abogacía no es bueno. Se nos violarían mucho nuestros derechos deportivos, nuestro fair play deportivo, porque todo el año se han modificado las fechas muchas veces".

Asimismo, insistió en que si fijan la última fecha del Clausura para el jueves van "a ir al Ejecutivo y si las razones no nos convencen, buscaremos otros caminos. La Mesa fue designada por el Ejecutivo. Si nos quieren afectar en lo deportivo… Sería medio como modificar resultados, porque no nos permiten los descansos debidos, como se le permiten a otras instituciones. ¿Por qué a nosotros no?"

Consultado acerca de cuáles son los problemas para jugar el jueves y si hay algo más que lo del tema descanso, Dehl indicó: "Son menos días de descanso. El plantel estuvo hasta anoche (domingo de noche sobre la hora 21) en Montevideo y entonces tendríamos menos días de descanso. Venimos de un agotamiento total. Nos han fijado fechas entre semana durante todo el campeonato. Primero eran tres y después fueron cinco y si esta es entre semana sería la sexta, en 14 fechas totales, casi un 50% sería. No es nuestra competencia fijar fechas. Hay una Mesa para establecer un poner el orden y creo que no lo ha hecho en forma correcta durante todo este año".

"La desorganización que hubo durante la segunda parte del campeonato fue muy grande. No se podía ni planificar. Los profes nos decían: ‘No podemos planificar porque no sabemos qué va a pasar en 15 días. No sabemos si nos van a fijar una fecha o dos entre semana’”, agregó.

Por otro lado, sostuvo que "hay que ver si quieren la integración o no. Si se quiere integrar a clubes del interior o no. Por ahí, el Ejecutivo no quiere tener un equipo profesional del interior. Entonces, queremos saber los argumentos. Pero si va a ser así, que constantemente nos cambien la fecha en donde no podemos planificar y que el plantel no puede tener el descanso debido, entonces entendemos que el Ejecutivo piensa en otro fútbol, más centralizado, más capitalino. Esperemos que no. Y mire que hablo siempre de fútbol profesional, no del amateur", dijo a modo de conclusión.