Del "Pompita" de Vázquez a los modales de Orsi: las demandas públicas de Lacalle Pou

“Vamos a tener que empezar a hablar mejor. No, no. En serio. Si querés mantener una buena relación tratá de cuidar los modales. Yo lo digo públicamente. Vamos a mejorar un poquito”, increpó el presidente Luis Lacalle Pou en la mañana de este viernes al intendente de Canelones y precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi.

Hace exactamente nueve años, dos meses y un día, el dirigente blanco hacía un reclamo del similar calibre a Tabaré Vázquez quien por entonces aspiraba a ser electo para un segundo mandato.

Lacalle Pou, entonces candidato presidencia del Partido Nacional, se hospedaba en el mismo hotel de Melo cuando el 8 de octubre de 2014, a pocos días de las elecciones, le pidió a Vázquez para conversar en privado. En realidad, la conversación poco tuvo de privada ya que ambos se dirigieron a un sector del hotel donde la charla fue registrada por un periodista y un fotógrafo de El País.

“Doctor, usted no me puede decir ‘pompita de jabón’. Nosotros en algún momento vamos a tener que debatir. Usted quiere ganar las elecciones, yo también, pero vamos a tener que ir a otro nivel”, le dijo, según la crónica de ese diario.

El líder del Frente Amplio había afirmado unas semanas antes en un acto de campaña que su fuerza política presentaría sus "compromisos para un tercer gobierno": "Y no son pompitas de jabón que suben un poquito y se explotan en el aire, y terminan cayendo mansamente porque no son más que eso, pompitas de jabón que se han inflado para darle un poco de colorido a la campaña electoral".

Tras el reclamo de Lacalle Pou, tanto Tabaré Vázquez en octubre del 2014 como Yamandú Orsi en diciembre de 2023 señalaron más tarde en rueda de prensa que no compartían la acusación de su adversario.

“El doctor Lacalle hijo piensa que yo en algún momento lo mencioné en mis discurso", recogió entonces Tabaré Vázquez. "Yo le aclaré que no es así. Cuando yo dije 'son eslóganes como pompas de jabón, me refería a eslóganes, no a ninguna persona. No acostumbro a referirme a ningún candidato de otra fuerza política. Ya lo dije varias veces públicamente. Respeto mucho a mis adversarios políticos”, añadió.

Este viernes, tras el acto en una actividad empresarial en el Polo Industrial de Progreso, Yamandú Orsi apuntó: "Me preocupa el tono del presidente. Totalmente fuera de tono y no corresponde para la investidura". Orsi agregó que fue dicho ante un "público que no tiene nada que ver". "No corresponde", dijo.

En este caso, el comentario del presidente nacionalista se debió a los dichos de Orsi sobre la entrevista de Santo y Seña al narco Sebastián Marset: "Me sorprende que el relato de Marset coincida casi 100% con el del gobierno nacional", declaró días atrás.