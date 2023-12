Lacalle Pou a Yamandú Orsi: "Tratá de cuidar los modales"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el intendente y precandidato presidencial del Frente Amplio Yamandú Orsi mantuvieron un tenso cruce este viernes en una actividad empresarial en el Polo Industrial de Progreso.

En el instante en el que se saludaron con un apretón de manos, el mandatario le dijo: “Vamos a tener que empezar a hablar mejor. No, no. En serio. Si querés mantener una buena relación tratá de cuidar los modales. Yo lo digo públicamente. Vamos a mejorar un poquito”, indicó, según consignó Subrayado (Canal 10).

Lacalle aludió a las afirmaciones de Orsi, quien luego de la entrevista que Santo y Seña le hizo al narco Sebastián Marset, el intendente canario aseguró: "Me sorprende que el relato de Marset coincida casi 100% con el del gobierno nacional".

Esas afirmaciones fueron cuestionadas en su momento por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. "Pensé que tenía algo mas sensato para aportarle a la política uruguaya. Lamentable", escribió en Twitter.

La respuesta de Yamandú Orsi tras el encuentro con Lacalle Pou

Orsi le contestó al presidente en una rueda de prensa. "Me preocupa el tono del presidente. Totalmente fuera de tono y no corresponde para la investidura", dijo. Orsi agregó que fue dicho ante un "público que no tiene nada que ver". "No corresponde", dijo.

El jerarca agregó: "Uno el tono lo tiene que cuidar siempre". "Hay que cuidar mucho el adjetivar y calificar, si en algún momento caigo en eso, está bueno que se nos haga saber", indicó.

Orsi ratificó sus dichos sobre el caso Marset. "Yo considero que hubo cosas que no fueron claras", declaró.

El precandidato frenteamplista cree que Lacalle Pou está en campaña, pero que eso "no es tan extraño". "No me horrorizo por eso ni me ofende. El balance que hizo el otro día en general lo hace en marzo, eso no debe llamar la atención", declaró en referencia a su discurso en la cena de Centro de Estudios para el Desarrollo, realizado la semana pasada, donde habló de algunos logros de su gobierno.