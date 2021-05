Demanda por emisión y canje de deuda de Uruguay llegó a casi US$ 4.000 millones

El gobierno uruguayo volvió a salir bien parado en una nueva emisión de deuda en los mercados internacionales. La demanda por la emisión de un bono global en pesos nominales con vencimiento en 2031, la reapertura del bono global en dólares a 2031, y la oferta de recompra de bonos en circulación recibió una demanda cercana a los US$ 4.000 millones, informaron fuentes del mercado El Observador.

Los informantes indicaron que el nuevo global en pesos recibió una demanda por unos US$ 1.000 millones, con una tasa de 8,25% anual. Por su parte, la reapertura del bono global en dólares obtuvo una demanda por unos US$ 2.000 millones, con una spread de 80 puntos (0,8%) sobre los bonos del Tesoro de EEUU, lo que arroja una tasa anual de 2,5%. Las autoridades del Ministerio de Economía terminaron aceptando el equivalente a US$ 750 millones para el bono en pesos y US$ 500 millones para el bono en dólares. Por lo tanto, la emisión de nueva deuda rondará los US$ 1.250 millones.

Pese a la elevada inflación de EEUU y las consiguientes turbulencias del mercado, la Oficina de Deuda de Uruguay tomó riesgos y salió al mercado. Todo indica que con buena demanda y tasas algo menores a las de oferta (tender offer). https://t.co/SdRmbKqvl2 — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) May 13, 2021

El gobierno uruguayo también abrió una oferta de recompra de bonos globales en pesos con vencimiento en 2022 y 2028 y dólares con vencimiento en 2022 y 2024, según informó la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La operación está siendo estructurada en el mercado por BofA Securities, HSBC y Santander.

La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del MEF divulgó su último reporte trimestral, en el cual actualizó las necesidades y fuentes de financiamiento del gobierno. Las autoridades están proyectando un déficit primario –sin contar los servicios de deuda– de US$ 1.030 millones para 2021, por debajo de los US$ 1.646 millones del año pasado pasado. En tanto, por intereses de deuda se prevé desembolsar unos US$ 1.534 millones –muy similar al año anterior–, mientras que las amortizaciones de títulos de mercado y préstamos totalizarán US$ 1.514 millones, bastante por debajo de los US$ 2.194 millones del 2020.

Para financiar ese rojo de las cuentas públicas (US$ 4.468 millones), el grueso provendrá de la emisión de títulos de deuda en el mercado (US$ 3.860 millones, unos US$ 200 millones por encima de lo previsto en enero). Otros US$ 600 millones saldrán de desembolsos de organismos multilaterales e instituciones financieras.

En el reporte de la UGD se indica que durante este año se procurará acceder a los mercados de deuda internacionales, tanto en moneda local como extranjera, con el objetivo de continuar expandiendo la base de inversores. En ese sentido, hace énfasis en que continuará “buscando oportunidades para continuar desarrollando el mercado global en moneda local a tasas de interés fiscalmente sostenibles, apuntalando la liquidez en el mercado secundario”.

“El gobierno buscará incrementar la exposición a monedas de otras economías avanzadas mediante emisiones de mercado, así como cambiando sintéticamente la composición de moneda de la deuda denominada en dólares a través de instrumentos derivados y conversiones de préstamos con organismos multilaterales”, añade.