Denuncia de violación en Cordón: Tribunal de Apelaciones le dio la razón a la defensa de la víctima y caso será analizado por otra fiscalía

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er turno le dio la razón a la defensa de la víctima de la violación en Cordón y ahora una nueva fiscalía deberá volver a analizar el caso que había sido archivado en abril. El nuevo fiscal tiene 20 días para decidir si reabre o no la investigación.

A fines de abril, la jueza Blanca Rieiro sobreseyó a los tres imputados por la violación en el Cordón y archivó la causa a pedido de la fiscal del caso, Judith Rodríguez (que sustituyó a Raúl Iglesias). La investigación se había formalizado por el delito de abuso sexual y además del archivo la jueza le había negado a la defensa el reexamen del caso por otro fiscal.

Tal como había informado El Observador, el abogado de la víctima, Juan Raúl Willian, apeló la decisión de la jueza y el Tribunal de Apelaciones le dio la razón por lo que la fiscalía subrogante deberá realizar el reexamen.

Los motivos

Cuando apeló la decisión, Williman había planteado tres argumentos: una cuestión de garantías (le corresponde a la víctima agotar las instancias judiciales posibles), la falta de citación de una testigo y la pericia de un celular que no se había realizado porque no se pudo acceder al aparato. Es decir, la defensa entendía que no se habían agotado todas las posibilidades probatorias y el tribunal recogió esos argumentos para fallar a su favor.

"Sin dejar de reconocer el minucioso trabajo desplegado por la Fiscalía al realizar un análisis de la evidencia recabada, su Representación reconoció que aún no se volvió a indagar a la testigo como lo había proyectado", dice el fallo del 21 de julio al que accedió El Observador.

El Tribunal destacó que la testigo que no se citó a declarar podría aportar a la causa porque se trata de una "persona que estuvo en el apartamento donde ocurrió el evento, es quien estaba con la víctima cuando salió del lugar, la acompaña hasta el hospital y denuncia los hechos de manera telefónica". "La circunstancia que haya prestado declaración en sede policial y aún ante la Fiscalía en forma inmediata a lo sucedido, no sugiere descartar el reinterrogatorio al que se avino la Fiscal cuando sus expresiones fueron vertidas en contexto de estrés y angustia que atravesaba por la vivencia relatada", dice el tribunal.

Sobre esa testigo, la fiscalía dijo en su momento que había declarado en sede policial el 23 de enero de 2022 y en Fiscalía tres días después y que pese a que tenía intención de interrogarla otra vez, la mujer no vive en Montevideo y se realizaría por videollamada de WhatsApp. Ella dijo que "no tenía batería en ese momento, que no podía, dio una serie de evasivas por las que después no se volvió a comunicar y no se pudo obtener más información al respecto", complementó la fiscal.

Al mismo tiempo, agrega que quedó pendiente el diligenciamiento de otra prueba solicitada por la defensa como es la pericia al teléfono celular de uno de los imputados. Uno de los denunciados proporcionó un pin para ingresar a la información contenida pero no se pudo acceder al celular porque el código era incorrecto.

"Para la Defensa de la víctima existen mensajes eliminados que pueden obtenerse y resultarían de vital importancia, lo que se desprende del informe de Policía Científica de fecha 9 de enero de 2023 constatando que el imputado mantenía una conversación con otra persona a la que le envió videos", dice el fallo y agrega que si bien la Fiscalía dijo que "por su derecho a la no autoincriminación" no se le puede exigir el pin, "no se desprende de la argumentación siquiera que lo haya solicitado a efectos de una entrega voluntaria teniendo presente que ya había proporcionado un patrón de desbloqueo que resultó erróneo".

Ahora será otra fiscalía la que analice el caso y evalúe si existe mérito para continuar la investigación o efectivamente archiva la causa.