Mujer policía denunció por abuso sexual a un capitán de la Guardia Republicana

Una alférez denunció ante el Ministerio del Interior que un capitán de la Guardia Republicana intentó abusar sexualmente de ella, informó La Diaria y confirmaron fuentes policiales a El Observador. La denuncia fue presentada ante la Comisión de Políticas de Género del ministerio.

El hombre fue traslado de la Oficina de Contralor Patrimonial donde se encontraba, a la Dirección II Unidades Especiales-Secretaría, consta el boletín de órdenes de la Guardia Republicana, informó el medio.

La mujer denunció que los hechos ocurrieron en la sede de la Guardia Republicana, ubicada sobre la avenida José Pedro Varela de Montevideo.

Desde el Ministerio del Interior dijeron a La Diaria que no aportarían información para "preservar la intimidad de las personas denunciantes o víctimas, así como de la persona denunciada". Además indicaron que "no se puede decir nada, ni siquiera si hay o no una investigación", consignó el medio. El Observador consultó a la cartera, pero no obtuvo respuesta.