Denunciaron a defensora de Familia por violencia contra una expareja y le impusieron una orden de alejamiento

La abogada y defensora de oficio en materia de Familia Ana Paula Lechini fue denunciada por su expareja por violencia doméstica y y la justicia de familia dispuso la prohibición de acercamiento, según consta en una resolución judicial fechada el 2 de diciembre a la que accedió El Observador

Lechini cumple funciones en Paysandú y fue vedada por la jueza Raquel Gini de acercarse a un radio menor de 300 metros del denunciante, su domicilio y su lugar de trabajo.

Si bien las denuncias entre la defensora y este hombre eran mutuas, la jueza de Salto, basándose en un informe del Equipo Técnico Familia Especializado (ETEC), le dio mayor preponderancia a lo declarado por el hombre. "Surge acreditado en forma breve y sumaria la violencia física y emocional protagonizada por ambas partes a consecuencia de las reacciones de la Sra. Lechini en perjuicio del señor, relacionadas con la ruptura del breve vinculo", argumentó Gini.

"Mas allá de que el informe de ETEC señala que tanto el denunciante como la denunciada presentan escasa autocrítica, se destaca que la denunciada Ana Lechini 'en su discurso se victimiza' y que su llanto y angustia son 'sobredimensionados', lo que permite concluir que efectivamente la denunciada es quien debe ser ubicada en el rol de agresora y el denunciante en el rol de víctima", desarrolló.

De acuerdo a la jueza, el cargo de defensora de oficio la pone en un lugar de poder respecto de la víctima. "La violencia se ejerce siempre desde y dentro de una estructura de poder y de manipulación de la parte mas débil, y por las características señaladas y ocurrencia de los hechos , teniendo en cuenta además la posición laboral de la denunciada, su conocimiento del funcionamiento judicial de las denuncias por violencia domestica y de género, esta claro que ella no es la victima en esta situación", zanjó.

Sin embargo, recordó que su ámbito de influencia –la Justicia de Familia– no debe buscar la verdad exacta (como sí la Justicia Penal) sino "prevenir aquellas agresiones que puedan perjudicar al mas débil".

La defensora apeló la medida cautelar pero el trámite quedó suspendido durante la feria judicial. Sin embargo, el descanso terminó el 1o de febrero y Gini aún no ha elevado el caso al tribunal correspondiente.

Mientras tanto, la abogada sigue ejerciendo en la Defensoría de Oficio de Paysandú en la misma materia, Familia (donde se tratan los casos de violencia de género). Consultadas por El Observador, fuentes de la Suprema Corte de Justicia –el órgano jerarca de la Defensoría– dijeron que la posibilidad de un traslado o sanción está bajo estudio de los ministros, que esperan llegar a una resolución en los próximos días.

Un colega de Lechini puso en conocimiento de lo sucedido a la Prosecretaría Letrada de la Corte los primeros días de febrero.

La versión de la abogada: "No tiene fundamento ninguno"

La defensora, sin embargo, niega que sean ciertas las acusaciones en su contra. En diálogo con El Observador aseguró que al denunciante lo vio en no más de cinco oportunidades y lamentó que la jueza no se haya expedido sobre el recurso de apelación que interpuso. "Todas las pruebas están en el expediente. La constatación de mis lesiones en el cuello, en la cara, la licencia médica que me tuve que tomar", señaló.



También, las diferencias de contextura física. Mientras que ella –según dijo– mide 1 metro y 53 centímetros y pesa 49 kilogramos, el hombre mide más de 1.80 y pesa 30 kilos más que ella. Además, practicaba boxeo.

"Todo esto sucedió porque esta persona intentó venir a quedarse en mi casa y yo le dije que no y terminé la relación. Ahí se me vino encima y se aprovechó de que yo soy defensora de oficio", agregó. Contó que él le impedía transitar con su camioneta, él la sujeta del cuello –cosa que según Lechini él asumió ante la jueza– y ella "para sacárselo de encima" lo agarra de los brazos.

Gini afirmó en su resolución que hubo lesiones mutuas. "La jueza toma una resolución basada en que yo soy defensora", criticó y aseveró que el denunciante tiene otras denuncias por violencia de género. Pese a que ese informe afirma que ella se "victimiza", la abogada asegura que dice que eso se debe "a la fragilidad en la que se encuentra" y ello está omitido en la resolución final de la jueza.

Si bien la magistrada se inclinó a favor del hombre, el expediente cuenta con dos denuncias. La que hizo él y la que –inmediatamente después de los hechos– hizo ella.

"Me parece que no tiene fundamento ninguno. Parece que yo debía haber supuesto lo que podía saber por mi cargo. No importa que yo sea mujer, la superioridad física ni nada. Lo único que importó es que yo estudié, concursé y hoy ocupo un cargo. Las mujeres que tenemos nuestra carrera, nuestro sustento y somos independientes ¿no podemos ser víctimas de violencia?", expresó.