Patricia Madrid sobre pelea del Nuevo Centro: "Parece que la gracia es ser un streamer de la violencia"

La periodista Patricia Madrid se refirió este lunes en una editorial en Así nos va, el programa periodístico que conduce en Radio Carve, a los incidentes que se desarrollaron este domingo, cuando decenas de jóvenes se concentraron en las inmediaciones del Nuevo Centro Shopping en una trifulca que terminó con 21 personas detenidas y la incautación de un arma de fuego y cortes de arma blanca.

En un segmento del programa, la periodista se refirió al video difundido por el periodista Diego Martini, en el que un hombre se identifica como integrante de una de las bandas: "¿De dónde salen estos malandras? Porque honestamente no cabe otra definición: son unos malandras. Son unos malandras que no salen de un repollo, tienen padre y madre", comenzó.

"Cuando Martinelli dice que esto tiene que ser ejemplarizante, pues que agarren a los padres de una buena vez por todas. A los chiquilines que lo manden a rehabilitarse un tiempito al Inisa, pero a los padres —o quien sea que tengan estos gurises como responsables— que los manden o bien presos, o que los manden a hacer tareas de rehabilitación y un taller de maternidad y paternidad", consideró, en referencia a las declaraciones del ministro del Interior, Nicolás Martinelli.

"Si vos tenés un botija que se va a matar a trompadas con otro por la gracia de matarse a trompadas en un ámbito público, está claro que hiciste unas cuantas cosas mal como padre o madre. Y no vengan con el tema de la pobreza o no pobreza, de si están presentes o no presentes. Hay que empezar a hacerse responsable de quiénes tiene uno bajo su cargo", continuó Madrid y agregó: "Al entorno de estos chiquilines ya se les fue absolutamente de las manos".

"Que alguien le ponga un coto a esto de una forma urgente, porque lo que pasó ayer es inadmisible", consideró.

Durante el editorial, Madrid se refirió a la trifulca como un evento "inadmisible" y lo relacionó al estado de la sociedad uruguaya.

"Viene desde hace tiempo pintado el concepto de responsabilidad por parte de los padres, centros educativos, educación, centros comunitarios. Esto muestra lo enferma y jodida que está gran parte de la sociedad", dijo.

"Lo que vimos ayer son las nuevas generaciones. No me digan 'estás responsabilizando a la juventud'. No. Yo creo que no es deseable este tipo de juventud. Y no es para criminalizar a los jóvenes. Nadie quiere tener una sociedad de personas que no razonen y que lo único que entiendan es que se tienen que agarrar a las trompadas. Y todavía van y lo graban, parece que la gracia es ser un streamer de la violencia. Siento como que tengo 1.000 años diciendo esto. Siento que estoy a años luz de esta realidad. Esto es lamentable; esta es la generación que va a marcar después un cómo subsistimos como país", concluyó.