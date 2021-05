Denunciaron a pastor protestante en Young por "comentarios homofóbicos" en el día de la Marcha de la Diversidad

El 25 de setiembre de 2020 se celebró la Marcha de la Diversidad en Young en la que alrededor de 50 personas de la ciudad concurrieron con un ánimo de celebración y lucha por los derechos de la Comunidad LGBTIQ. Pero no todas los habitantes de Young estuvieron de acuerdo con esa manifestación. Y menos el pastor evangelista, Ricardo Bradford que en la cuenta de Facebook de la Iglesia Protestante Cristiana de Young posteó que ese día era una "tristeza" y que quienes practicaban "el pecado nauseabundo de la homosexualidad" son dignos de muerte, según un pasaje de la Biblia del apóstol Pablo.

A raíz de esos dichos, Bradford fue denunciado por 11 personas que concurrieron a la Marcha por los delitos de incitación al odio, desprecio y violencia; injurias y difamación, informó El País y confirmó El Observador. Uno de los denunciantes fue Francisco Majó, que a su vez ofició como abogado de quienes denunciaron. En los motivos de la denuncia, a la que accedió El Observador, se puede leer que "es especialmente grave la cita bíblica que hace Bradford con la que señala a los homosexuales como dignos de muerte, ya que dichos como este, provenientes de quien pregona una religión, pueden motivar a fanáticos religiosos a tomar cartas en el asunto".

En diálogo con El Observador, Majó señaló que si bien en Uruguay nunca sucedió que alguien "fuera a una marcha y cometiera un atentado", eso sucede en otras partes del mundo, pero estas manifestaciones como las del Pastor pueden llevar a que algo similar suceda.

En otra parte del posteo, Bradford hace referencia a la ciudad de Sodoma como una "ciudad de depravación insostenible" y que por eso a quienes vivían en ella les llegó el Juicio de Dios. Y señalo que "hoy, a miles de años de esas generaciones" se contempla exactamente lo mismo. "Así tal cual como en los días de Lot, los homosexuales están plagando nuestra sociedad y cautivando a muchos para que aprueben aquella degeneración que en la actualidad ha recibido el apelativo de minorías y diversidades sexuales", manifestó el pastor en la cuenta de Facebook según consta en la denuncia.

Luego del posteo y previo a la denuncia, Majó le envió un mensaje de Whatsapp a Bradford en el que le decía que lamentaba su postura de "odio". "A vos en qué te molesta con quién nos acostamos, con quién decidimos armar nuestros proyectos de vida? La verdad no entiendo ese odio injustificado", preguntó en el mensaje. Bradford posteó ese mensaje en la cuenta pública de la iglesia y respondió que no se arrepentía de su publicación y que seguiría posteando "todo lo que dice la palabra de Dios contra la homosexualidad". "No es por odio sino por amor a las para que no se pierdan eternamente", se justificó.

Después de esa publicación, Majó realizó la denuncia junto a otras 10 personas. La fiscal del caso fue Guillermina Chouy que citó a declarar dos veces a Bradford. El pastor pidió disculpas públicas a través de su cuenta de Facebook. "Públicamente, por este medio, pido perdón a todas las personas del movimiento LGBT que ofendí por mi forma de expresarme. Jamás fue mi intención ofender, denigrar ni incentivar al odio hacia las personas homosexuales, sino todo lo contrario, siempre estamos incentivando a los hermanos de la fe a amar con la verdad a todas las personas sin importar su condición sexual. Bendiciones”, señala el posteo.

A su vez borró las diferentes publicaciones que había realizado. Luego del pedido de disculpas, al zanjarse el conflicto, y no encontrar una específica intencionalidad de "incitar al odio", según explicó Chouy a El Observador la causa se archivó. Chouy señaló que atribuirle intencionalidad al "delito de incitación al odio" es algo que tiene difícil aplicación ya que Bradford estaba citando pasajes de la Biblia y a la Biblia "uno la puede interpretar como quiere".

Majó aseguró no pretendían una pena de prisión o similar para Bradford y que los 11 denunciantes se dieron por satisfechos con el pedido de disculpas. "Fue solamente mostrar cómo hay personas que todavía no entienden que ya hay derechos que están consagrados en nuestro país", señaló Majó a El Observador. A su vez, Bradford, en diálogo con El Observador, volvió a pedir disculpas por las publicaciones, aseguró que escribió "en caliente" y que seguramente cierre su cuenta de Facebook para evitar malas interpretaciones.