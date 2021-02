Denunciaron al chef Pablo Massey por abuso sexual y se destapó un "me too" en las cocinas argentinas

Una denuncia pública sacudió al mundo de la gastronomía argentina en los últimos días. Trinidad Benedetti, pastelera de 24 años, contó a través de un video de Instagram cómo fue acosada sexualmente por el chef Pablo Massey cuando trabajó en la Panadería de Pablo, hace 4 años, que inició una ola de mensajes de apoyo, relatos similares, y denuncias de parte de otras mujeres que trabajan en el rubro.

"Trabajé ahí durante un período de siete u ocho meses hace cuatro años, cuando tenía veinte. Fue mi primer trabajo en un lugar 'copado', y en la pastelería, así que dejé cuerpo, sangre y vida ahí. Mi dignidad", cuenta Benedetti en el video, publicado el 1º de febrero. "Hablé con una de las encargadas y le pregunté, '¿es normal que Pablo le toque el culo a las empleadas?' Y me dijo, 'lamentablemente sí. Tenés dos opciones: o no hacés nada porque es un viejo gagá y todos lo saben, o le pegas una cachetada. Cualquiera de las dos es válida'. Obviamente no le pegué. Hablé con el gerente y el chef ejecutivo, que actuaron muy sorprendidos y prometieron tomar cartas en el asunto. Les pedí que no me dejaran sola con Pablo, sentía miedo cada vez que le escuchaba la voz".

"Les dije que no me estaban tomando en serio, y Rodrigo Da Costa, el chef ejecutivo, se enojó, me dijo que estaba loca, que era una maleducada, que qué pensaba, ¿que Pablo me iba a violar en la oficina? ‘Mirate, ¿vos te pensás que un chabón con la guita y fama de Pablo Massey se daría vuelta por una piba como vos?'", continuó Benedetti. "Pasé de ser la mejor pastelera que tuvo la panadería a ser la peor, y sufrí durante dos meses hasta que conseguí trabajo y me pude ir".

Según publica Clarín, el viernes 4 la pastelera hizo la denuncia penal ante la Justicia por abuso sexual, al tiempo que Massey (que actualmente se encuentra en Punta del Este) la denunció por injurias.

Más allá del costado legal, el video con la denuncia se viralizó rápidamente. Y Trinidad obtuvo el apoyo explícito por parte de grandes chefs (Narda Lepes, Ximena Sáenz, Sole Nardelli, Ale Temporini), bartenders (Inés de los Santos, Mona Gallosi, Pipi Yalour), pasteleras (Ana Iriae, Valu Ramallo, Chula Galvez), sommeliers (Paz Levinson, Agus de Alba, Marcela Rienzo) y periodistas especializadas (Laura Litvin, Silvina Béccar Varela, Laura Marajofsky), además de clientes y consumidores que se solidarizaron.

Pero lo curioso, o tal vez no tanto, es que en las redes sociales el comentario que se repetía era que "lamentablemente no era ninguna sorpresa" y que "estas cosas pasan en gastronomía".

Según la Encuesta de Género en Gastronomía de Mapa de Barmaids - única organización que releva estas situaciones en el rubro- más del 60% de las 350 mujeres y disidencias que la completaron manifestó haberse sentido incómoda o que no se la trataba de manera correcta en una entrevista de trabajo y un 30% dijo haber sufrido algún abuso en su trabajo por parte de jefes o superiores.

"Muchas pasamos por situaciones incómodas en algún trabajo, algunas más graves y violentas que otras. Es necesario -y urgente- crear un sistema de comunicación claro en las cocinas y restaurantes que establezcan límites y vías seguras, para poder contar lo que nos pasa. Si sos gastronómico ayudá a tus compañeras porque el silencio también es cómplice", dice un texto compartido por distintas figuras de la cocina argentina, entre ellas Narda Lepes.

