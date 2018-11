Desde 2013 el MGAP promovió 7.000 proyectos para el desarrollo rural

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) impulsó, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), una línea de trabajo entre 2013 y 2016 que abarcó un total de 7.000 proyectos, a través de 12 convocatorias concursables que incluyó a los rubros de la producción ovina, ganadera y lechera, producción familiar en general y planes agroforestales.





Esta actividad de apoyo económico a nivel de productores, para la adopción de tecnologías y para un mejor manejo de los recursos naturales, fue destacada a El Observador Agropecuario por el titular de la DGDR, José Olascuaga, quién resaltó la promoción de distintas áreas del quehacer rural.





Para ello fue necesario movilizar unos US$ 32 millones no reembolsables, que se complementaron con otros US$ 6 millones para cubrir los costos de asistencia técnica.





Otra línea de trabajo estuvo referida a organizaciones rurales de productores pequeños y medianos y organizaciones de pescadores artesanales. Hubo ocho llamados diferentes entre 2013 y 2016, canalizando un apoyo económico de US$ 13 millones a las organizaciones para mejorar su gestión, servicios a sus productores y procesos de comercialización.





Jóvenes y mujeres





Además, se promovió otra línea de trabajo para jóvenes y mujeres rurales, a través de llamados específicos destinados a jóvenes y mujeres rurales del programa "Somos de acá".





Finalmente, se maneja una herramienta que son fondos de créditos retornables del Programa Microcrédito Rural, que viene funcionando de hace mucho tiempo, sobre todo con pequeños créditos dedicados especialmente a productores rurales familiares, trabajadores rurales y comunidades rurales que tienen pocas posibilidades de acceso al crédito formal bancario.





Es un programa más bien de microfinanzas y que tiene una cartera activa de unos $ 62 millones, indicó. Trabaja mediante un comité de créditos locales, integrado por los propios vecinos, que son los que definen los créditos y hacen el seguimiento de estos créditos.





Fuentes de financiamiento

Olascuaga explicó que las cifras antes mencionadas –por un total de US$ 51,4 millones–, se basan en la intervención conjunta de distintas líneas de financiamiento. Corresponde a recursos del Presupuesto Nacional a través del fondo de la DGDR, otro proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el Banco Mundial y otro sobre ganadería y cambio climático con apoyo del Fondo de Adaptación al Cambio Climático. En total se impulsaron 11 programas.





Uno de esos programas fue el referido a Planes de Gestión para la Producción Ovina, mediante el cual se beneficiaron 1.020 establecimientos con US$ 2,6 millones. Se promovieron planes de gestión con interés en desarrollar sistemas de manejo integral agroforestal con énfasis en productores familiares.





El programa Inclusión de Bosques en Sistemas de Producción Agropecuarios benefició a su vez a 263 productores, con un total de US$ 713.000. Este llamado apuntó a planes de gestión con interés en desarrollar sistemas de manejo integral agroforestal, con énfasis en productores familiares.





Un programa que benefició a 864 productores con un financiamiento de US$ 4,9 millones fue el denominado Propuestas para Innovación Tecnológica y Manejo Sustentable de Recursos Naturales en la Producción Lechera. Con el mismo se apoyó parcialmente los costos de implementación de propuestas orientadas a promover mejoras en los sistemas productivos lecheros de productores medianos y familiares.





Por su parte, el programa Producción Familiar Integral y Sustentable, destinado a 2.216 productores con un monto de US$ 13 millones, se enfocó en la sustentabilidad económica, social y ambiental. Tuvo como fin promover la adopción de nuevas tecnologías productivas y organizacionales e implementar medidas para disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático y mejorar la capacidad adaptativa de los productores.





Más valor

Más Valor a la Producción Familiar fue otro de los programas, en el que se vieron beneficiados 191 productores con US$ 623.372 y una asistencia técnica por US$ 78.812. Este llamado que se encuentra en ejecución procura promover las cadenas de valor de los grupos de productores. Tiene el cometido de mejorar la articulación e inserción en la respectiva cadena a nivel nacional.





Más Valor a la Producción Ovina fue otro programa, que benefició a 446 productores con un monto de US$ 1,5 millones y una asistencia técnica de US$ 189 mil. Tiene por objetivo insertar a los productores en la cadena de valor del rubro ovino impulsando procesos asociativos, se explicó. l









Con varias propuestas se posibilitó mejorar los sistemas productivos

El Plan Piloto de Inclusión Rural a Propuestas Productivas y Sociales sobresalió entre los proyectos impulsados por la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) entre 2013 y 2016, con un monto de US$ 162.927, el cual benefició a 269 productores. A través del mismo, se procura reducir la pobreza rural con énfasis en el incremento de la autonomía y el empoderamiento de los actores rurales mediante el fortalecimiento de las mesas de desarrollo rural, destacó el titular de la DGDR, José Olascuaga.





El Plan Piloto de Seguro Índice en Ganadería recibió un aporte de US$ 322.518, para 298 productores. Le falta un período para completar la etapa piloto. Se ejecuta en tres zonas del país: basalto, sierras del este y el eje sur de ruta 7.





En el sector lechero se encaró el plan Lechería Sostenible en la Cuenca de Santa Lucía. Benefició a 67 productores por un monto de US$ 1.000.000. El período de ejecución comenzó en 2016 y finalizaría en 2018. La asistencia técnica alcanzó los US$ 131,614. Se cubre costos de implementación de subproyectos orientados a promover un manejo sostenible de la producción lechera en la cuenca del río Santa Lucía, aplicando medidas de manejo sobre efluentes en forma directa e indirecta.





Estrategias asociativas





Las Estrategias Asociativas de Agua para la Producción es un programa que beneficia a 263 productores con US$ 1,4 millones. En ejecución desde 2015, finalizaría en 2018. El objetivo es contribuir a la estabilidad productiva de integrantes del emprendimiento mediante riego u otras formas de uso asociativo del agua.





El programa Ganadero Familiar y Cambio Climático, que contó con un aporte de US$ 5,1 millones, benefició a 906 productores y tuvo además una asistencia técnica de US$ 1,4 millones. Comenzó en 2014 y se encuentra en ejecución hasta 2018. Apoya económicamente a productores en la concreción de inversiones prediales necesarias para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante el cambio y la variabilidad climática en las zonas de basalto y sierras del este.





Por último, un programa para productores familiares, cuyo rubro sea quesería artesanal, benefició a 306 productores con un monto de US$ 295,082. Está en ejecución y tiene como objetivo el de aportar a la permanencia y desarrollo sustentable de la quesería artesanal a través del incremento de calidad de vida, mejora de los sistemas de producción, fortalecimiento de su organización, inclusión en cadenas comerciales y cumplimiento de las obligaciones formales.