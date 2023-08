Desde Brasil, Damián Herrera volvió al periodismo deportivo y habló Cavani y Boca

En febrero de este año, luego de su despido de Teledoce, el periodista deportivo y entrenador Damián Herrera se radicó en Brasil. Desde entonces ha desarrollado su vida en el país vecino, aunque sin cerrar la puerta a una posible vuelta a Uruguay o reincorporarse a los medios.

Luego del partido por octavos de final de la Copa Libertadores de este miércoles 9 de agosto, que terminó con la clasificación del equipo argentino por penales luego de un empate 2-2 en Buenos Aires, Herrera volvió de forma activa al periodismo deportivo, aunque por su cuenta y a través de un canal propio.

El periodista realizó una transmisión en vivo a través de YouTube, que ha quedado publicada en la plataforma de videos, donde a lo largo de media hora analizó el partido, y destacó, por ejemplo, la incorporación del delantero uruguayo Edinson Cavani al equipo argentino.

"Se ve que le falta futbolísticamente por más entrenamientos que pueda haber tenido en solitario, hay una conexión con sus compañeros que lo tiene que agarrar, desde lo socio-afectivo hasta lo técnico y lo táctico", señaló durante el análisis.

Cavani está hecho a la medida de Boca no solo por lo futbolístico. Ayer se notó su falta de ritmo pero será fundamental para Almirón https://t.co/gOPJg5orFd pic.twitter.com/VXuWr4I0YP — Damián Herrera (@HerreraDamian) August 10, 2023

Si bien no ha trabajado en los medios tradicionales desde su salida de Canal 12, Herrera ha seguido analizando y comentando partidos y hechos noticiosos del fútbol uruguayo e internacional a través de sus redes sociales.

El periodista fue despedido en diciembre de 2022, durante el Mundial de Qatar. "No fue una sorpresa porque yo no estaba cómodo desde hacía muchos años. No tenía oportunidades de crecimiento; no porque no existieran, sino porque claramente se las daban a otros", contó el pasado julio a El País.

En los últimos tiempos, antes de su despido, Herrera se encargaba del bloque deportivo en la primera edición de Telemundo, que se emite todos los días a las siete de la mañana. También estaba presente en la edición dominical del informativo.

"Estaba un poco saturado de todo y me vine", explicó sobre su decisión de mudarse a Pipa, en el estado brasileño de Rio Grande do Norte. "El proceso de salida fue muy complicado y uno se cuestiona si el camino recorrido estuvo bien, si realmente es bueno en lo que hace. Necesitaba aire y me vine. En principio, pensaba quedarme un mes pero ya voy cinco meses y no tengo un pasaje de vuelta", dijo en julio.