Damián Herrera habló de su despido de Canal 12: "Yo no estaba cómodo desde hacía muchos años"

El periodista Damián Herrera, que lleva meses viviendo en Brasil, se refirió a su despido de Canal 12, después de 17 años en Telemundo: "No fue una sorpresa porque yo no estaba cómodo desde hacía muchos años. No tenía oportunidades de crecimiento; no porque no existieran, sino porque claramente se las daban a otros".

Herrera, despedido en pleno mundial de Qatar 2022, contó que "últimamente" cuando su trabajo "estaba acotado a la edición matinal del informativo" él preguntaba sobre su rendimiento y le decían que "lo hacía muy bien". Pero "si se abrían nuevas ventanas laborales yo no estaba", contó en entrevista a El País.

"Fue evidente que hubo un recambio en el canal en cuanto a la gente que hacía deportes y en muchos casos se priorizó a los compañeros nuevos que entraron. Están en su derecho.", sostuvo.

"Para el mundial de Rusia 2018 enviaron a un equipo bastante grande e incluyeron a un humorista (Pablo Fabregat). No tengo nada en contra de él, pero luego yo lo vi en las transmisiones del canal opinando si el lateral derecho desbordó bien o marcó mejor. Él estaba en Rusia y yo estaba en el living de mi casa. Al último mundial fueron muchos compañeros y tampoco me tocó", recordó.

Instagram de Damián Herrera

Damián Herrera vive en Brasil desde febrero de 2023

"En cuanto al talento y la capacidad siempre consideré que podía hacer las cosas que el canal me encomendara de manera, por lo menos, correcta. También ellos lo ponderaban, pero a la hora de darme espacios, mi nombre nunca aparecía. A mí me tocaba hacer informes sobre los refuerzos de Rentistas o Cerrito, con todo respeto por ellos. Pero mi techo estaba ahí", continuó Herrera que vive en Brasil desde febrero de este año.

De todas formas, el periodista dijo que económicamente no tiene nada "para reclamar"." Siempre el canal cumplió conmigo pero desde el punto de vista de la motivación, no había nada más que cumplir un horario." "Eso fue minando mi confianza y hasta mi autoestima. Los últimos tiempos fueron muy difíciles, de mucha desmotivación", aseguró.

Finalmente, llegó "un momento en que era insostenible". En diciembre de 2022 fue despedido. En los últimos tiempos, Herrera se encargaba del bloque deportivo en la primera edición de Telemundo, que se emite todos los días a las siete de la mañana. También estaba presente en la edición dominical del informativo.

"Yo pedía explicaciones y no me las sabían dar. Me decían que estaba todo bien. Pero en los hechos era claro que ya no me querían o no les servía. En paralelo yo también desarrollé mi carrera en Fox Sports, donde era uno de los panelistas o conductores del programa y era el comentarista de los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.", recordó.

"Todo eso no se correspondía con un crecimiento en el canal. Era raro. Eso sumado a que no me sentí respaldado por el canal cuando ocurrieron cosas extra canal y extra laboral.", concluyó Herrera.

El periodista dijo que está "abierto a volver" a Uruguay "si surge alguna oportunidad laboral·. Pero por el momento sigue en Pipa (Rio Grande do Norte).

"Estaba un poco saturado de todo y me vine. El proceso de salida fue muy complicado y uno se cuestiona si el camino recorrido estuvo bien, si realmente es bueno en lo que hace. Necesitaba aire y me vine. En principio, pensaba quedarme un mes pero ya voy cinco meses y no tengo un pasaje de vuelta".