Damián Herrera cumplió un sueño en Brasil luego de su desvinculación de Canal 12: "No preciso más"

A fines de 2022, Damián Herrera fue despedido de Canal 12, en donde se encargaba de la cobertura deportiva en un par de ediciones de Telemundo, y desde ese momento dejó de ser un rostro recurrente en los medios uruguayos. También dentro de las fronteras del país: luego de su desvinculación con el canal en donde trabajó desde 2005, el periodista se radicó en Pipa, un balneario ubicado al norte del estado de Rio Grande do Norte, en Brasil.

A pesar de que al principio se trató de un viaje de descanso, Herrera sigue allí y está vinculado al periodismo y el fútbol, un oficio que despunta a través de sus redes sociales.

Este domingo, el periodista contó que está alquilando un monoambiente y que en su nuevo lugar de vivienda, donde siempre hay una temperatura que bordea los 30 grados, se mueve o en bici o caminando. Y que además cumplió uno de sus sueños más longevos: vivir en la playa.

“No quería que me agarrara el Damián viejo, a los 80 años y decir ‘por qué no lo hice la vez que se me presentó la oportunidad’”, le dijo a El País. “Se dio la coyuntura, la vida me llevó y dije ‘es tu momento, tenés que animarte’. Fue lo que hice y no me arrepiento de la decisión que tomé, cada día que pasa estoy más feliz de estar acá”, agregó.

En Pipa, Herrera pasa buena parte del tiempo en la playa, donde también se conecta con su pasión futbolera desde el terreno de juego.

“Un día de playa es diferente: no se va sin la pelota y conectás con el deporte, la fruta, la salud y un chapuzón si estás cansado”, dice. "Acá no hay que pagar patente del auto, ni andar cambiando el teléfono. No preciso más que unas ojotas, una bermuda y musculosa a veces. Es el lugar en el que soñé estar".