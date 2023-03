¿Desde cuándo se sentirá en el bolsillo la rebaja de impuestos por los cambios en el IRPF?

Mientras en la Cámara de Diputados se discutía (para ser aprobado posteriormente) el proyecto de ley que incluye los cambios en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), una delegación del Ministerio de Economía (MEF) se presentó en la Comisión de Hacienda para intercambiar con los legisladores algunos aspectos incluidos en el texto, las deducciones y desde cuándo se sentirá la rebaja de impuestos en los bolsillos de los contribuyentes. El proyecto fue aprobado en las dos cámaras y solo falta que el presidente Lacalle Pou promulgue la ley.

Este miércoles estuvieron en la comisión el subsecretario del MEF, Alejandro Irastorza; el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco; la directora de Política Económica, Marcela Bensión y la directora de la Asesoría Tributaria, Pía Biestro.

Irastorza expuso que las rebajas impositivas que se plantean, tanto para el IRPF como para el IASS, no son contradictorias con todos los recursos que se han destinado para otras áreas.

“Eso está explícito en la exposición de motivos de este proyecto de ley, en el caso de que ya se destinaron recursos para áreas prioritarias como primera infancia, recuperación salarial, inversión récord en infraestructura, la transformación educativa, así como el incremento de los recursos para todo lo que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos”, sostuvo .

Añadió que en la misma exposición de motivos se estableció que el aumento del gasto dado en la Rendición de Cuentas se incrementará de US$ 319 millones respecto a 2022 y de US$ 337 millones en 2024, también respecto a 2022.

“Teniendo en cuenta que esta rebaja tributaria se asemeja, obviamente, a un incremento del gasto, a estas sumas que les mencioné recién hay que adicionarle estos US$ 150 millones; es decir, estamos hablando de que se van a destinar recursos a la sociedad en US$ 469 millones, o sea estos US$ 319 millones que les mencioné más los US$ 150 millones. Y US$ 487 millones para 2024, que son los US$ 337 millones más estos US$ 150 millones, el alivio tributario”, explicó.

Ines Guimaraens

Sobre la puesta en vigencia de los cambios previstos en el IRPF y en el IASS, Biestro fue clara.

“Cuanto antes se apruebe este proyecto de ley, se concretará. Nosotros tenemos previsto el decreto reglamentario para que a partir de la liquidación de haberes y pasividades de abril el pasivo o el trabajador puedan ver reflejado en el bolsillo este impacto”, dijo.

También fue consultada sobre los impuestos que ya se pagaron, ya que las modificaciones son retroactivas al 1º de enero explicó: “Lo que ya se pagó se va a devolver o se va a hacer ese ajuste para los que no presentan declaración jurada, tanto contribuyentes de IRPF como de IASS, en el ajuste anual de diciembre”.

Recordó que actualmente a todos los trabajadores se les hace un ajuste anual.

“En los haberes que cobran en diciembre se les hace la liquidación del IRPF o del IASS de ese año, y se les devuelve o se les retiene de más, dependiendo de algunas cuestiones, como el salario vacacional y algunos temas adicionales que tiene el impuesto en su cálculo”, expresó.

Además, aclaró que en “el caso de los que presentan declaración jurada -si bien tenemos previsto que a partir de la liquidación de haberes o pasividades de abril ya vean reflejado esa baja-, efectivamente, lo que se retuvo de más o lo que se pagó de más lo van a ver en junio de 2024”.

Informó que los que presentan declaración jurada representan el 20% de los trabajadores, aproximadamente.

Refiriéndose al beneficio del crédito por arrendamiento y de la deducción del préstamo hipotecario señalo que“sí o sí se tiene que presentar declaración jurada por parte del trabajadores para acceder a esa deducción. Esos están dentro del 20% que van a ver a mitad del año que viene ese beneficio”.

Por tanto, aclaró que para los restantes, teniendo la ley vigente lo antes posible y el decreto reglamentario, está previsto que “ya en las liquidaciones de abril quede activo este alivio que se verá a partir de mayo cuando cobren los haberes” correspondientes al cuarto mes.