Desde Punta del Este Álvaro Navia y Vanina Escudero hablaron del Bailando

"Me cuesta ver a Fátima como primera dama", así de espontánea, fue la respuesta de Álvaro ¨Waldo¨ Navia, que concurrió acompañado de su esposa Vanina Escudero, a la inauguración de Madero Club, que se convertirá en el nuevo point de Punta del Este.

En conversación con El Observador, Vanina rompió el hielo para dar su opinión sobre el Bailando 2023. "A veces es verdad que se disfruta de la frescura de la gente nueva, verla por ejemplo a Juli Castro, está buenísimo. Pero yo disfruto de los que son bailarines".



A propósito del desempeño técnico realizado por Fernanda Sosa en el Bailando 2023, Vanina dijo, "¿Tengo que contestar?", a lo que Navia de forma irónica dijo: "No escuché la pregunta, me puede repetir. Ella vino a pasarla bien, la pasó bien. Se hizo conocida, todo el mundo terminó hablando de Fernanda Sosa y creo que ella buscaba eso, buscaba perpetuarse".



Nuevamente Vanina dijo: "Hay un montón de gente que compra seguidores, hay muchas cuentas y te das cuenta enseguida cuando ves el perfil de Instagram, te das cuenta que son seguidores comprados. Pero esta bueno porque se hizo conocida. Ella llegó como ¨La uruguaya¨, y había muchísima gente en Uruguay que no la conocía. Así que creo que logró su objetivo. Como bailarina no, pero logró su objetivo".



Otro tema que fue mencionado en redes, refiere a la poca participación de humoristas en el programa, Navia comentó: "Lo vi a Roberto Peña me encantó cuando hacía de (Sergio) Massa la rompe, y después no he visto tanto. Fátima Florez", respondió Vanina.

A propósito del nuevo rol de Fátima como primera dama, Navia, dijo "Me cuesta verla (como primera dama), porque ella es tan artista, la tenemos tan vista como compañera. Cuando estuvo en Uruguay, yo estuve en el espectáculo con ella. Me cuesta, me cuesta verla. También me cuesta con el presidente, con (Javier) Milei, porque lo conozco de la época de Polémica en el Bar, me cuesta verlo como presidente. Porque los dos tienen, que están por fuera de la política, y eso también en un punto está bueno. Creo que a Fátima tampoco le gusta que le digan primera dama, sino, la novia del presidente".

"Yo celebro tener una primera dama, que además trabaje de otra cosa, se gane la vida de otra cosa y mantenga su carrera", argumentó Vanina.

Pero Waldo Navia, no quiso quedarse callado y como todo humorista, dijo: "Lo coachea a Javier (Milei), porque le dice; Haceme de Cristina (Fernández de Kirchner), así podemos discutir, o le hace otros personajes". "El talento es Fátima es poco visto, yo la verdad que pocas veces he visto tanto talento. Ella baila, canta, se supera, todo lo hace bien".