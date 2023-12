Despedida de Alberto Fernández por cadena nacional: "No pudimos concretar lo que nos propusimos"

A escasas horas del traspaso de mando, Alberto Fernández ofreció este viernes su última alocución como presidente, transmitida a nivel nacional. Durante este comunicado, llevó a cabo una evaluación de su gestión, efectuó autocríticas puntuales y respaldó la herencia que su administración lega, acompañando dicha afirmación con una recomendación dirigida a su sucesor, Javier Milei, quien asumirá sus funciones el próximo domingo.

Con una duración de treinta minutos, la grabación tuvo lugar a las 11 de la mañana y fue redactada por el propio mandatario con el apoyo de Gabriela Cerruti, Julio Vitobello y Juan Manuel Olmos. Al concluir su mensaje, el saliente jefe de Estado, visiblemente emocionado, suscitó un aplauso unánime entre los presentes en la sala.

En el inicio de su discurso, el Presidente aludió a los 40 años del retorno a la democracia y al traspaso de mando inminente. Destacó el hecho de que la generación que anheló ese día, imbuida por el dolor de las ausencias, la fortaleza de los resistentes y la esperanza en la construcción del futuro, quizás no podía prever que cuatro décadas después estaríamos testigos de un traspaso institucional entre fuerzas políticas y símbolos distintos, ambas legitimadas por el voto popular.

Fernández abordó con detalle la situación económica que hereda el próximo líder libertario, electo en el balotaje del pasado 19 de noviembre y quien asumirá el cargo la próxima semana. Al respecto, subrayó que el año venidero se esperan ingresos por aproximadamente 35.000 millones de dólares, derivados de exportaciones agrícolas, ganaderas, gas y litio. Además, destacó los beneficios económicos obtenidos a través de la infraestructura, como el gasoducto construido, que reducirá en 5.000 millones de dólares las importaciones de gas licuado. Proyectando hacia el 2030, se anticipa un crecimiento del 80% en las exportaciones de bienes y servicios.

Fue en este punto cuando Fernández instó a Javier Milei a no llevar a cabo los ajustes anunciados durante su campaña electoral. "Ante este escenario, no resulta sensato contemplar medidas de ajuste que obstaculicen nuestra producción, limiten el empleo y restrinjan el consumo, logros que nos han demandado considerables esfuerzos recuperar. Es imperativo salvaguardar que, bajo la premisa de resolver el problema fiscal, no se menoscaben los derechos de los trabajadores ni se frustren las expectativas de aquellos que invierten y producen", advirtió Fernández.

El Presidente continuó realizando un repaso por su gestión. Lo hizo enumerando los logros y desaciertos cometidos en los últimos cuatro años y haciendo algunas autocríticas, particularmente en materia de inflación y pobreza.

“Sabemos que no alcanzamos los objetivos que nos propusimos en el fortalecimiento del ingreso, la lucha contra la inflación y la disminución de la pobreza. Porque las circunstancias y el contexto no nos acompañaron y también porque deberíamos haberlo hecho mejor o diferente. Asumí el gobierno en diciembre del 2019 en una situación calamitosa, con altísimos índices de pobreza e inflación y una deuda que nos comprometía por generaciones. Soy plenamente consciente de que el voto popular de ese momento expresaba la esperanza de terminar de una vez y para siempre con esa herencia y que no logramos plenamente el cometido”, admitió el jefe Estado.

En la misma línea, agregó: “Siento satisfacción con todo lo hecho y construido, pero también siento pesar por no haber podido concretar todo lo que nos propusimos alcanzar. Lo que faltó hacer, lo que nos impidieron hacer, lo que no debimos hacer o lo que debimos haber hecho de otro modo. Sé que en todo tengo responsabilidad. Aun cuando fue singular el momento en que nos tocó gobernar y aun cuando el contexto argentino tornó todo más complejo, no estoy aquí para cargar culpas en otros”.