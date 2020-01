Después del triunfo del Real Madrid, a Valverde lo comparan con un tren y un avión

Real Madrid se convirtió este miércoles en el primer finalista de la nueva Supercopa de España al golear 3-1 a Valencia en el estadio King Abdullah de la ciudad saudí de Yedá, a orillas del mar Rojo, en Arabia Saudita.

El alemán Toni Kroos abrió el marcador con un gol olímpico a los 16 minutos.

Isco remató un rebote para hacer el 2-0 a los 39' y Luka Modric rubricó el 3-0 a los 65', antes de que Dani Parejo hiciera el gol del honor de penal a los 92' para Valencia donde Maximiliano Gómez ingresó al campo de juego a los 58'.

💬 @fedeevalverde: "El equipo ha rendido muy bien. Ha sido un partido duro, muy trabajado. Supimos estar los 90 minutos corriendo."#RMSuperCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/FgAAnuhFKS — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 8, 2020

La victoria clasificó a Real Madrid a la final del domingo donde esperará al vencedor del partido entre Atlético de Madrid y Barcelona que se disputará este jueves a la hora 16 de Uruguay.

Federico Valverde volvió a ser figura del conjunto que dirige Zinedine Zidane.

Los números de su performance son elocuentes:

91 pases

95% de precisión de pase

2 disparos

1/1 bolas largas precisas

2 pases clave

1 dribble ganado

1 tackle ganado

1 intercepción

El diario Marca catalogó de la siguiente manera la actuación del uruguayo: "Con el paso de los minutos fue cayendo más a banda derecha para combinar con un Carvajal con el que se entiende de maravilla. Tiene una arrancada elegante y demoledora. El Pajarito es un AVE (refiriéndose a un tren de alta velocidad)".

Mientras que para AS, "no regula ni ahorra una gota de sudor. Se movió entre Parejo y Kondogbia como un avión a reacción. Es inamovible del once".

Este miércoles, partidazo

El rival de Real Madrid en la final del domingo saldrá del partido Atlético de Madrid-Barcelona.

Este miércoles el conjunto azulgrana llegó tarde a su entrenamiento y a la conferencia de prensa previa al partido, tras perderse el ómnibus en la ciudad saudí de Yedá.

El vehículo con la expedición azulgrana se fue al estadio King Abdullah de Yedá, donde este jueves tendrá lugar el partido, en lugar de dirigirse a las instalaciones de entrenamiento de Ittihad FC, donde llegó con casi 50 minutos de retraso.

"Bueno, hemos conocido más de la ciudad con el coche. Ha habido un error", explicó el técnico Ernesto Valverde tras la odisea.