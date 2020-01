La madre de Valverde recordó a Forlán y el día que su hijo se despertó soñando en Madrid

La madre de Federico Valverde recordó los inicios de su hijo como jugador profesional en Peñarol dedicando palabras de elogios para Diego Forlán, con quien su hijo coincidió en aquel equipo.

Doris Valverde reveló que, debido a que su hijo era menor y no podía manejar, lo llevaba a los entrenamientos donde coincidía con Forlán, con quien dialogaba seguido.

La madre del actual volante y figura de Real Madrid contó detalles de aquellos tiempos en una nota que brindó al diario Marca de España.

“Recuerdo que hablaba mucho con Diego Forlán en Los Aromos. Le tengo mucho cariño (ahora Diego será entrenador de Peñarol). Yo iba a llevar a mi hijo todos los días al entrenamiento porque él no podía aún conducir por ser menor de edad. Ahí coincidí con Forlán. Recuerdo que le tejí zapatitos de lana a Martín (el primer hijo de Forlán)”.

Doris Valverde reveló también un sueño de su hijo Federico.

“Fede tenía cuatro años. Se levantó por la mañana y nos dijo: 'Mamá, papá, soñé que estaba en un estadio gritando por mí. Estaba vestido de blanco y hablaban distinto a nosotros'. No todo acabó ahí. Recuedo que, luego, cuando tenía 10 u 11 años, volvió a soñar y me dijo: '¡Mami, ese equipo con el que soñé es el Real Madrid. Son gallegos y me gritaban Fede, y no Pajarito”.

Valverde, de 21 años, es una de las figuras de Real Madrid en esta temporada 2019-2020, titular indiscutido y protagoniza goles, jugadas y celebraciones de las que habla toda España y Europa.

Este sábado, en el partido de los merengues ante Getafe ingresó a los 70 minutos y protagonizó una corrida, hizo la pausa y asistió a Luca Modric para el tercer gol de su equipo, en un contragolpe perfecto.

En su cuenta de Twitter, el club informó en la última semana de diciembre que en los 13 partidos en los que Valverde fue titular Real Madrid no perdió por LaLiga y por la Liga de Campeones.

Por su parte, el portal Telemarket publicó que Valverde está cuarto entre los jugadores de su edad mejor cotizados del mundo y que pasó €20 millones a €50 millones de valor de mercado.

Según el portal, Valverde llegó a Real Madrid (fue cedido a la filial, Castilla) con 18 años con un valor de € 500 mil. Peñarol recibió US$ 4.000.000 por la operación y según las metas que fuera cumpliendo en el club merengue incrementaría los ingresos. En el pasado mes de noviembre recibió US$ 250.000 tras llegar a 20 partidos FIFA con el club español.

En diciembre, el volante uruguayo fue protagonista de una celebración que despertó admiración entre los hinchas de Real Madrid.

Durante 2019, el jugador formado en Peñarol y que se perdió el Mundial de Rusia 2018, se consolidó como titular en la selección uruguaya que en marzo debutará en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.