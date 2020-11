Destacada colocación de Zambrano & Cía en "Raza y Doma"

Zambrano & Cía dispersó los Criollos de la edición N° 11 de “Raza y Doma”, el miércoles 25, de forma virtual y con una excelente colocación.

El remate conjunto de cabañas Santa Genoveva, del ingeniero Marcos Uriarte; Dos Querencias, de Martín Sarries; y El Orejano, de Andrés Deal, se realizó desde el escritorio y se colocaron 40 ejemplares de los 41 a consideración.

Se remataron 37 hembras a un promedio de US$ 2.774 y tres machos a US$ 3.120 como promedio.

El valor máximo fue por una yegua de andar, US$ 6.480, mientras que en la oferta de machos el máximo fue para el padrillo, US$ 4.800.

“Fue otro remate con un volumen grande de animales, no se vendió el lote 1 porque había una pretensión de US$ 300 en 24 cuotas, pero después se vendió todo. Fue un remate un poco largo, había un importante volumen”, analizó Germán Sapelli, responsable del Departamento de Equinos del escritorio rematador y añadió que “estuvo picando gente de Italia para llevar un animal, pero no pudieron comprar.

Los animales se colocaron para Paysandú, Artigas, Tacuarembó, Durazno, Canelones, Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo y Rivera.

"La verdad que se dispersó bastante la caballada de esta gente", comentó.

Aquellos compradores que preofertaron participaron de tres sorteos de US$ 1.000 cada uno, que se realizaron antes de empezar la comercialización.